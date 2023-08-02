Ат-Башинский район и уезд Чжунмоу намерены стать побратимами

В Национальном агентстве по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики состоялась встреча с представителями уезда Чжунмоу провинции Хэнань и города Чжэнчжоу (КНР). Об этом сообщает пресс-служба НАИ.

"В рамках встречи заместитель директора НАИ Н. Баясов рассказал о достижениях в экономическом развитии Кыргызстана, перспективных направлениях кыргызско-китайского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также об инвестиционном и экспортном потенциале страны.

В свою очередь, вице-мэр города Чжэнчжоу Ху Цян пригласил кыргызскую сторону посетить провинцию Хэнань, известную развитой электронной отраслью, автомобильной индустрией, хлопчатобумажной, пищевой и химической промышленностью. Также в городе производится текстильная продукция и развит рынок стройматериалов и зерновых.

По итогам встречи было подписано заявление о намерении установления побратимских связей между Ат-Башинским районом и уездом Чжунмоу.

Аким Ат-Башинского района Э. Абдыкадыров и глава уезда Чжунмоу Дин Вэнься выразили готовность к сотрудничеству в области экономики, торговли, науки и техники, культуры, образования, спорта, здравоохранения и человеческих ресурсов в целях содействия общему процветанию и развитию двух государств".