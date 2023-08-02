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Как приобрести школьную карту Тулпар?

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С 20 августа в муниципальном общественном транспорте города Бишкек будет исключена наличная оплата. Самое время приобрести школьную карту и подключить проездной по специальной цене – 240 сом в месяц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Напомним, купить школьную карту можно в режиме онлайн оформив заявку на нашем сайте или через администрацию школы. Стоимость карты – 50 сом (11 сом на балансе).

Чтобы оставить заявку необходимо пройти по ссылке: https://www.tulpar-card.kg/schoolcard

После чего заполнить все поля, загрузить фотографию ученика в формате 3х4, а также справку с места учебы и свидетельство о рождении в электронном формате.

Если вы все правильно заполнили, заявка будет рассмотрена специалистами и карта будет выдана не позднее 10 рабочих дней.

Для того, чтобы подключить школьный проездной после покупки карты необходимо:

  1. скачать мобильное приложение Тулпар
  2. зарегистрироваться
  3. привязать карту к своему личному кабинету и пополнить баланс
  4. приобрести проездной в разделе "проездные"

Получить готовую карту можно в сервисном центре Тулпар расположенном в Октябрьском акимиате на первом этаже".


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URL: https://www.vb.kg/431467
Теги:
школа, Бишкек, общественный транспорт
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