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В Бишкеке демонтировали 151-метровый металлический забор

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Управлением по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек демонтирован незаконно установленный металлический забор на муниципальной территории, расположенный по улице Бакаева 140/5. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"На месте работают сотрудники Управления совместно с сотрудниками МП "Тазалык".

Так, в ходе работ демонтировано 151-метровый металлический забор и два 40-тонных контейнера. Общая площадь освобождённой муниципальной земли составляет 1400 кв.м.

Ранее, со стороны Управления выданы уведомления об освобождении муниципальной территории от самовольно установленных объектов, а также построенных или строящихся зданий и строений с нарушением действующих норм законодательства".


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URL: https://www.vb.kg/431475
Теги:
Бишкек, демонтаж
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