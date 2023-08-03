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"Кыргызстан давно стал для ЦА колодцем, только никто не платит за воду"

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С заведующим лабораторией Института водных проблем и гидроэнергетики национальной Академии наук КР Максатом Абдулдаевым журналисты ВЭС24 поговорили о том, о чем в Кыргызстане говорят всюду: что с водой? Когда можно будет не думать о том, где взять живительную влагу и насколько ее хватит? В общем, диалог получился насыщенным и интересным.

Используем советские нормативы

Максат Сакенович! Глобальное потепление значительно влияет на Кыргызстан и Центральную Азию. В научном мире говорят, что этому способствует таяние ледников, которые создают сложности в орошении сельскохозяйственных угодий, а также в выработке энергии на гидроэлектростанциях. В республике утверждена национальная водная стратегия, согласно которой "водные ресурсы являются основой жизнедеятельности населения, здоровья нации, экономической и социальной стабильности". Но за счет чего эта стратегия будет реализовываться, если все вокруг "мелеет и тает". Где на все это взять денег и хватит ли нам всем воды?

– Спасибо за вопрос, но сначала давайте обратимся к цифрам и фактам, без понимания которых очень трудно говорить о стратегических и тактических планах нашей страны, связанных с решением водных проблем.

По данным нашего института, средний сток всех рек Кыргызстана в период до 1972 г. составлял 47,1 км3/год вместе с подрусловым стоком, а с 1973 г. по 2018 г. – 51,0 км3/год, то есть можно констатировать увеличение суммарного стока рек Кыргызстана на 8,3%. Но давайте посмотрим, куда уходит ежегодно кыргызская вода:

  1. в Казахстан – 6 км3;
  2. в Узбекистан – 24 км3, из них около 80% – по руслу р. Сырдарьи;
  3. в Таджикистан – 2 км3, из них почти 100% – по руслу р. Кызыл-Суу (западная);
  4. в Китай – 7 км3, 100% – по рекам бассейна р. Тарим.

Поэтому мы справедливо говорим о существующих на сегодня трех основных проблемах вододеления в Центральной Азии, решение которых зависит от разумного сотрудничества стран в данной области. Перечислю их:

Первая проблема – между суверенными государствами Центральной Азии сохраняются схемы комплексного использования трансграничных вод и положения по вододелению, разработанные и принятые еще в советский период и противоречащие сложившимся рыночным отношениям. Эти документы до сих пор являются нормативными, они регламентируют распределение и использование водных ресурсов по бассейнам рек с квотами объемов водозабора, оросительных норм, площадей орошения и т.д.

На региональном уровне проблема изменения системы вододеления активно рассматривалась в период с 1994 по 1997 гг., когда образованный Межгосударственный совет по проблемам Аральского моря составил Программу бассейна Аральского моря, в которой первым пунктом обозначено – "Выработать общую стратегию вододеления".

В 1997 году была завершена разработка "Региональной водной стратегии" с детальным определением формирования и использования водных ресурсов всеми государствами и даны рекомендации по разработке современной стратегии вододеления. Однако горные республики – Кыргызстан и Таджикистан, – не проявив должной настойчивости, остались на прежнем уровне вододеления.

Сейчас такой подход к использованию водных ресурсов для Кыргызстана и Таджикистана является неприемлемым, поскольку ограничивает интересы государств, на территории которых формируется практически весь поверхностный сток Центрально-Азиатского региона.

В стратегии развития Кыргызстана намечено освоение новых орошаемых земель, и эта тенденция уже обозначена. Но уже сейчас возникает вопрос, учитывая лимитированное водопотребление, как брать воду на вновь вводимые в оборот земли? На весь имеющийся земельный фонд в 3 млн га Кыргызстану потребуется уже не 10-11 км3/год, как сейчас, а с учетом потребностей коммунального и промышленного секторов перспективный суммарный объем водопотребления составит порядка 35 км3/год.

Эту цифру нужно озвучить уже сейчас, чтобы соседние государства, использующие водные ресурсы с гор Кыргызстана, знали перспективу развития республики в будущем. И соответственно, прикладывали усилия для разрешения у себя проблем, связанных с водопотреблением.

Второй важной проблемой является отсутствие экономических принципов межгосударственного водопользования. Перейдя к рыночной экономике во всех сферах, почему-то водохозяйственная отрасль оставлена на устаревших позициях. Введя плату за услуги по подаче воды для собственных (внутренних) водопользователей, государствами ЦА совершенно не учтен рыночный механизм оплаты за воду, получаемую с территории соседних государств, и они используют ее по-прежнему бесплатно, не возмещая никаких затрат Кыргызстану за обслуживание и эксплуатацию водохранилищ и других ирригационных сооружений межгосударственного использования.

Между тем водохранилища, регулирующие сток рек, и ирригационные каналы, подающие воду в соседние государства, на территории Кыргызстана обслуживаются и содержатся только за счет бюджета нашей страны. Это глубокая несправедливость, которая выходит боком для бюджета Кыргызстана.

Тем не менее еще в 2001 г. был принят Закон КР "О межгосударственном использовании водных объектов, водных ресурсов и водохозяйственных сооружений Кыргызской Республики", устанавливающий:

  1. платность водопользования в межгосударственных водных отношениях;
  2. право Республики, осуществляющей регулирование стока рек и подачу воды государствам-водопользователям, на долевое возмещение этими государствами расходов, затраченных на строительство, реконструкцию и эксплуатацию водохозяйственных сооружений межгосударственного значения
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Между тем есть и некоторые позитивные аспекты в установлении взаимовыгодных отношений использования стока трансграничных рек с Казахстаном. По бассейнам рек Чу и Талас в 2000 г. заключено двустороннее Соглашение между правительствами Кыргызстана и Казахстана об использовании водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования. Создана постоянно действующая комиссия, определяющая объем вододеления и ежегодные финансовые субсидии за долевое участие Республики Казахстан.

Надо отметить, что все водорегулирующие и водотранспортирующие сооружения, построенные более полувека назад, находятся в опасном состоянии и представляют реальную угрозу разрушения, выхода из строя, и это грозит катастрофой не столько Кыргызстану, сколько равнинным государствам, расположенным в низовьях рек (Узбекистану и Казахстану).

В такой ситуации только сообща, при долевом участии всех государств, может быть обеспечена надежная эксплуатация межгосударственных гидротехнических объектов, следовательно, гарантированная водоподача.

И наконец, третья проблема. Она является главной причиной водных разногласий между Кыргызстаном и государствами равнинной зоны (Узбекистаном и Казахстаном), поскольку затрагивает противоречивые отраслевые интересы между гидроэнергетикой и ирригацией.

Внутригодовой график потребностей в использовании воды различается для горных и равнинных территорий региона. Горные районы Кыргызстана и Таджикистана располагают значительными гидроэнергетическими ресурсами (имея при этом ограниченные ресурсы других энергоносителей). Кыргызстан заинтересован в значительной выработке электроэнергии в холодный период года, что требует значительных сбросов воды из Токтогульского водохранилища, и значительная часть гидроресурсов используется зимой. Равнинные республики, имеющие огромные орошаемые площади, используют водные ресурсы на орошение с увеличением потребностей в воде в теплый, вегетационный период. Для работы Токтогульской ГЭС в энергетическом режиме необходимо накопление воды в летний период и зимнее расходование, а равнинная ирригация заинтересована в зимнем накоплении водных ресурсов и их летнем расходовании для орошения. Эти противоречия и являются "камнем" преткновения между странами ЦА.

С прекращением дотационных энергетических поставок и возникшим энергетическим кризисом в Кыргызстане встал вопрос о необходимости более эффективного использования собственных гидроэнергетических мощностей каскада Нижне-Нарынских ГЭС. Если 50% ежегодного объема водных ресурсов, накапливаемых в Токтогульское водохранилище, срабатывать по энергетическому зимнему режиму, то выработку зимой можно увеличить на 2,2 млрд кВт/час. Однако такой вариант Кыргызская Республика не может использовать, так как выполняет обязательства по подаче воды в вегетационный период нижерасположенным государствам в соответствии с действующими Соглашениями. Энергопотребление зимнего периода обеспечивается усиленной работой ТЭЦ. И лишь в отдельные годы, при дефиците энергоносителей на ТЭЦ, республика увеличивала объем зимних сбросов из Токтогульского водохранилища для получения дополнительной электроэнергии. Эти действия привели к затоплению населенных пунктов и сельхозугодий в низовьях Сырдарьи на территории Узбекистана и Казахстана. В настоящее время в этих республиках русло реки интенсивно освоено и не может пропускать повышенные зимние расходы.

Последствия значительных зимних сбросов из водохранилища вызвали негативную реакцию сопредельных государств, на что Кыргызстан предложил Казахстану и Узбекистану компенсировать недовыработку электроэнергии в зимний период (в денежном эквиваленте или в виде энергоносителей). При принятии и соблюдении условий договоренности Токтогульское водохранилище будет работать в ирригационном режиме, необходимом этим государствам.

Суммарный ущерб, связанный с ирригационным режимом эксплуатации каскада Нижне-Нарынских ГЭС, включает:

1) недовыработку зимней электроэнергии в объеме 2,2 млрд кВт/час;

2) экологический ущерб (загрязнение атмосферы) за счет работы ТЭЦ и использования твердого топлива частным сектором;

3) упущенную выгоду от затопления и подтопления сельхозугодий при строительстве и эксплуатации Токтогульского водохранилища.

В результате ежегодный суммарный ущерб Кыргызстана составляет не менее 155 млн долл. США.

На многочисленных официальных встречах представители стран ЦА всех уровней заявляют, что решить эту проблему можно лишь с помощью скоординированных совместных действий всех государств. К сожалению, все эти договоренности в основном остаются на бумаге в виде протоколов и резолюций, поскольку пока каждый только и делает, что преследует свои интересы.

Пьем и не платим

Вы сейчас сказали то, что необходимо понять всем: в Кыргызстане формируются источники пресной воды, которую используют во многих странах Центральной Азии, и сказали о том, что между государствами существуют разногласия. Если следовать Вашей логике дальше, то все-таки какая должна быть договоренность между нашими соседями, как использовать наши ресурсы не в ущерб Кыргызстану?

– Да, я практически затронул этот вопрос, когда говорил выше о ситуации с питьевой водой и состоянии водных ресурсов в нашей стране. Еще раз, да – вода стратегический ресурс в Кыргызстане, и отношение к нему у нас должно быть именно такое. И в качестве иллюстрации своих слов скажу, что в нашей стране сделано немало для того, чтобы отношение к воде было как к одному из основных богатств нашей страны. То есть у нас есть все правовые основания так считать. Соответственно, мы считаем, что любое богатство имеет свою ценность.

Так, в Кыргызстане принят Закон "О межгосударственном использовании водных объектов, водных ресурсов и водохозяйственных сооружений КР", где сформулированы принципы и положения государственной политики в области использования водных ресурсов. В данном законе первостепенным является признание воды как вида природных ресурсов, имеющего свою экономическую стоимость и являющегося товаром, а также необходимость установления платности водопользования в межгосударственных водных отношениях.

Еще немного нормативно-правовой базы, которая необходима для понимания юридического статуса воды в нашей стране

Указом Президента КР обозначены принципы и положения государственной политики в области использования водных ресурсов, рек, формирующихся на территории республики и вытекающих за его пределы, основными из которых являются:

Договоренности по вопросам использования водных ресурсов рек должны иметь целью достижение взаимной выгоды на справедливой и разумной основе.

Кыргызская Республика исходит из того, что каждое государство имеет право в пределах своей территории использовать водные ресурсы реки с целью получения максимальных выгод.

Вопросы подачи воды, регулирования стока реки и платности водопользования или распределения выгоды от использования водных ресурсов являются предметом межгосударственных переговоров.

Кыргызская Республика, осуществляющая регулирование стока и подачу воды государству, находящемуся ниже по течению реки, имеет право на возмещение расходов по строительству, реконструкции и эксплуатации водохранилищ и иных гидротехнических объектов межгосударственного значения.

В связи со сложившейся ситуацией в водно-энергетическом секторе нашего института разработан проект Концепции национальной политики КР в области использования водных ресурсов трансграничных рек.

Концепция учитывает необходимость обеспечения государственных интересов КР в новых рыночных отношениях при всестороннем сотрудничестве со всеми странами ЦА. Она призвана стать правовой основой при решении государственных задач национального развития и регулирования межгосударственных отношений в области использования водных ресурсов.

Только после признания и принятия основных положений данной Концепции правительствами всех стран ЦА возможен переход на Интегрированное управление водными ресурсами (ИУВР), поскольку именно принцип бассейнового управления водными ресурсами трансграничных рек позволит их эффективному и рациональному использованию. И таким образом можно будет решать финансовые вопросы с водопользователями из других государств. Увы, пока этого нет.

Жители могут стать инвесторами

Существуют различные планы в отношении малой энергетики. Говорят, что ее развитие в Кыргызстане может стать спасением. Малые ГЭС и свет дадут, и воду…

– Да, проблему малая гидроэнергетика решит, но не глобально… Малая гидроэнергетика в КР может решить локальные проблемы обеспечения электроэнергией. По результатам исследования нашего института, только гидроэнергетический потенциал реки Жууку в Жети-Огузском районе может покрыть 50% потребности района. Таких рек в районе несколько. Все они могут полностью решить потребность района в электроэнергии.

Максат Сакенович! А как обстоит дело со строительством каскадов ГЭС на реке Нарын. Мы последнее время часто слышим разговоры о том, что другие страны ЦА готовы помочь в строительстве гидроэлектростанций. Если так, то на каких условиях можно реализовать данный проект?

– Действительно, проект "Строительство Камбаратинской ГЭС-1" является крупнейшим энергообъектом из большого каскада ГЭС, который предусматривает строительство каменной плотины высотой 256 м и мощностью 1860 МВт. Для решения энергетических проблем страны ввод данных мощностей является отличным подспорьем.

На данный момент имеется подготовленная часть инфраструктуры (базы, дороги, карьеры). Близкое расположение ВЛ-500 кВ "Датка-Кемин" позволит иметь Камбаратинской ГЭС-1 самые низкие затраты по ее возведению, а затем с ее запуском решатся вопросы энергоснабжения населения республики в зимний период, в будущем будет удовлетворен рост потребления электроэнергии в стране и обеспечен экспортный потенциал.

Ожидается, что при завершении строительства Камбаратинской ГЭС Кыргызстан станет независимой, полностью самодостаточной страной, которая не импортирует, а экспортирует электроэнергию.

При достижении полной мощности Камбаратинской ГЭС-1 работа Токтогульской ГЭС, как в былое советское время, выполняла бы функции ирригационного и энергетического обеспечения, т.е. в зимнее время происходило бы накопление воды, в весенне-летний период – пуск воды на полив сельскохозяйственных угодий соседних стран – Узбекистана и Казахстана.

Что касается привлечения инвестиций… Есть разные мысли по этому поводу, в том числе и такое: строительство Камбаратинской ГЭС-1 можно осуществить при помощи привлечения средств всего населения Кыргызстана путем создания Народного акционерного общества. Думаю, что сама по себе идея хорошая и найдет отклик у жителей нашей страны.


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URL: https://www.vb.kg/431476
Теги:
вода, ГЭС, Кыргызстан
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