В Свердловском районе Бишкека 12 человек получили по 100 тысяч сомов

В Свердловском районе Бишкека состоялось очередное заседание комиссии по предоставлению социальной помощи на основе социального контракта, где были рассмотрены программы и бизнес-планы участников проекта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В рамках проекта в 2023 году проведено 4 заседания комиссии, на которых рассмотрено 29 заявки по бизнес-проектам, из них 22 документов одобрены.

На 2023 год по Свердловскому району определена квота на 22 человек. Из них 12 участников проекта уже получили по 100 тысяч сомов. Остальные 10 участников на днях получат сертификаты на 100 тысяч сомов.

До сегодняшнего дня 12 заявителей произведены закупки оборудования, товаров и услуг, необходимых для организации собственного дела, которые указаны в бизнес-планах. Для этого созданы специальные Группы по закупкам по разным направлениям.

Всего утверждено 12 бизнес-планов, в том числе:

- швейное производство - 10;

- общепит и кулинария - 1;

- приобретение авто для оказания услуг перевозки пассажиров - 1".