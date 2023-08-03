Погода
$ 87.50 - 87.90
€ 95.97 - 96.97

В Свердловском районе Бишкека 12 человек получили по 100 тысяч сомов

207  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Свердловском районе Бишкека состоялось очередное заседание комиссии по предоставлению социальной помощи на основе социального контракта, где были рассмотрены программы и бизнес-планы участников проекта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В рамках проекта в 2023 году проведено 4 заседания комиссии, на которых рассмотрено 29 заявки по бизнес-проектам, из них 22 документов одобрены.

На 2023 год по Свердловскому району определена квота на 22 человек. Из них 12 участников проекта уже получили по 100 тысяч сомов. Остальные 10 участников на днях получат сертификаты на 100 тысяч сомов.

До сегодняшнего дня 12 заявителей произведены закупки оборудования, товаров и услуг, необходимых для организации собственного дела, которые указаны в бизнес-планах. Для этого созданы специальные Группы по закупкам по разным направлениям.

Всего утверждено 12 бизнес-планов, в том числе:

- швейное производство - 10;

- общепит и кулинария - 1;

- приобретение авто для оказания услуг перевозки пассажиров - 1".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431479
Теги:
Бишкек, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  