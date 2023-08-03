В РК планируют ввести биометрию по лицу для каждого абонента сотовой связи

В Казахстане может быть внедрена система использование биометрии лица при регистрации номеров сотовых телефонов. Соответствующий проект изменения приказа министра опубликован для общественного обсуждения на сайте электронного правительства.

Разработчиком документа стало министерство цифрового развития. Документ будет обсуждаться до четвертого августа, после чего его рассмотрит парламент.

По словам представителей ведомства, подобная мера необходима для защиты от мошенников. У правозащитников иное мнение, пишет ASIA-Plus со ссылкой на "Настоящее время".

"При оказании услуг сотовой связи оператор сотовой связи (оператор) заключает с абонентами договор об оказании услуг сотовой связи c предоставлением абонентом биометрических данных (изображения лица)", – говорится в проекте приказа министра по инвестициям и развитию Казахстана.

Несмотря на то, что новая норма еще не принята, у некоторых абонентов уже начали возникать проблемы. Житель Алматы Анатолий Иванов пользуется одним и тем же номером на протяжении 18 лет, но некоторое время назад его сим-карта перестала работать.

Оператор в колл-центре заявил, что она размагнитилась и ему необходимо получить новую в любом абонентском отделе. Уже на месте ему сообщили, что новую сим-карту ему выдадут только после того, как она будет прикреплена к фотографии владельца.

"Честно говоря, я не совсем понимаю, для чего это нужно, – объясняет Анатолий. – Естественно, напрашивается такое подозрение, что власти страны пытаются получить тотальный контроль над всем. В духе фильма "Онон" 2017 года, Великобритания снимала. Или даже в духе фильма Спилберга "Особое мнение". Других я не вижу причин для того, чтобы собирать полные данные о человеке".