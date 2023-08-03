Девушка из Токмока пострадала за то, что встречалась с чужим мужем

Токмокский городской суд рассмотрел уголовное о хулиганстве, сопряженном с нанесением телесных повреждений. Подсудимых было двое – жительницы Токмока 24-летняя А.К. и 19-летняя К.Э. Обе – ранее несудимые, замужние, вторая первой доводится золовкой (сестрой мужа).

Ночью 21 апреля девушки напали на некую Дарью, которая сидела в машине в обнимку с мужем А.К. и избили ее так, что потерпевшая требует 100 000 сомов в счет возмещения морального и материального вреда.

Как рассказывает подсудимая А.К., чуть больше полугода назад она заподозрила мужа в неверности. Обнаружила у него в телефоне переписку с некой Дашей. А.К. сама написала Даше – так и так, мол, я жена Ш., у нас двое детей. Попросила оставить их семью в покое. Даша ответила, что она в курсе, но от Ш. не откажется.

А.К. в качестве союзницы привлекла сестренку мужа К.Э., которая работает оператором в службе такси. Э. узнала адрес Даши, и А.К. с подругами на всякий случай к ней съездила, чтобы еще раз поговорить с глазу на глаз. Еще раз напомнила, что у них с Ш. семья, есть маленькие дети. Дарья должным образом не отреагировала.

Вечером 21 апреля Ш. сказал жене, что едет к друзьям. А.К. сделала вид, что поверила, а сама, прихватив золовку К.Э., отправилась к Дарье. Но дома ее не застала. Зато около кафе они увидели машину Ш., в которой сидел сам хозяин с упомянутой разлучницей Дарьей…

Из показаний Дарьи:

- В мае прошлого года подружка познакомила меня с Ш., мы с ним стали встречаться. Ш. говорил, что формально у него есть семья, но он с женой не живет. В ноябре ко мне приезжала А.К. с двумя подругами, выясняла отношения. После этого я сказала Ш., что больше мы встречаться не будем, но он не переставал мне писать и звонить.

21 апреля вечером мы встретились с ним, провели время, а после он подвез меня домой. К дому подъехала еще какая-то машина, оттуда вышли две девушки и, схватили меня за волосы, начали дергать, затащили во двор дома, бросили на землю и стали бить… Я попала в больницу. Потом А.К. хотела о чем-то поговорить со мной, просила заблокировать номер Ш., но я ответила, что это уже ни к чему.

Суд признал обеих драчуний виновными в групповом хулиганстве с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, и назначил наказание каждой по три года лишения свободы. Обеим реальные сроки заменены годичным пробационным надзором.