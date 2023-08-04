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ГНС объявляет конкурс для включения в резерв кадров

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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс для формирования резерва кадров ведомства.

Документы принимаются до 18.00 часов 9 августа 2023 года.

Конкурс предполагает создание резерва для главных, старших и младших групп административных государственных должностей. Резерв будет состоять из нескольких блоков с требованиями к профилю высшего образования, стажу работы, а также навыков и знаний в соответствующей сфере в отношении каждого блока.

Для того чтобы претендовать на включение в резерв кадров ГНС, необходимо представить требуемые документы и пройти компьютерное тестирование в Государственном агентстве по делам государственной службы и местного самоуправления. Тестирование будет включать вопросы по основному и предметному законодательству и нацелено на выявление профессионально значимых личностных качеств кандидата.

Те, кто наберет необходимое количество баллов на этапе тестирования, будут допущены к собеседованию, которое проведет конкурсная комиссия ГНС. Кандидаты, успешно прошедшие все этапы конкурса, будут включены в резерв кадров Государственной налоговой службы.

Подробная информация о конкурсе, включая перечень нормативно-правовых актов, квалификационные требования, список необходимых документов, а также адреса для подачи документов, размещена на сайте www.sti.gov.kg (раздел "Вакансии").

Призываем всех заинтересованных кандидатов принять участие в конкурсе, который проводится с целью укрепления кадрового ресурса ГНС.


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URL: https://www.vb.kg/431494
Теги:
ГНС, кадры, Кыргызстан
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