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В УПМС напомнили бишкекчанам, что электросамокаты - это не игрушки

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В Кыргызстане, особенно в Бишкеке на дорогах всё чаще встречаются горожане, которые используют СИМ - средства индивидуальной мобильности. К ним относят электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства

передвижения. УПСМ по городу Бишкек напомнили участникам дорожного движения о правилах использования СИМ, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мобильный средства удобны для передвижения по городским улицам и являются отличной альтернативой личному автомобилю и общественному транспорту. Однако, не стоит забывать о безопасности и тех угрозах, которые содержит в себе использование СИМ.

С точки зрения Правил дорожного движения лицо, передвигающееся на средствах индивидуальной мобильности, считается пешеходом и подчиняется обще принятым правилам для водителей ТС:

- согласно требования ПДД КР 24.2 Велосипеды, мопеды, гужевые повозки (сани), верховые и вьючные животные должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд возможно правее. Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам;

- передвигаться на СИМ можно так же по тротуарам где имеется выделенная полоса для средств ИМ, в пределах пешеходных зон, а также в местах, закрытых для движения транспорта – в парках, скверах, дворах и на специально отведённых для катания площадках;

- согласно требованиям ПДД, для того чтобы перейти дорогу, нужно взять устройство в руки и перейти дорогу по пешеходному переходу, подчиняясь правилам для пешеходов;

Сотрудники УПСМ по г.Бишкек напоминают гражданам, что средство индивидуальной мобильности - это не игрушка. Перед покупкой СИМ или

велосипеда, следует тщательно изучить все особенности самокатов, сигвеев и прочих средств, ознакомиться с инструкцией по безопасной эксплуатации, оценить риски и спрогнозировать возможные последствия".


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URL: https://www.vb.kg/431495
Теги:
ПДД, Бишкек
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