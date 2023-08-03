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Афганистан остается бомбой замедленного действия для стран Центральной Азии

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- Карыпбай кызы Толгонай
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США и Великобритания снова делают ставку на радикальных исламистов, чьи группировки на Ближнем и Среднем Востоке они "прикармливают", с целью создания в странах региона ситуации "управляемого хаоса". Это позволит западникам контролировать режимы стран регионов, в том числе центральноазиатского, а также способствует решению их геополитических задач в рамках противостояния с Россией и Китаем.

В декабре прошлого года Госдеп заявил, что экстремистская группировка "Исламское государство" или ИГИЛ (запрещена в Кыргызстане) собирает в свои ряды в Афганистане представителей самых разных национальностей, и это представляет угрозу безопасности соседних стран. Речь идет о так называемом "хорасанском" крыле "Исламского государства", которое в 2022 году осуществило серию громких терактов в ряде городов этой страны.

Для стран Центральной Азии - это не первый и далеко не единственный звоночек о проблемах, причиной которых может стать Афганистан. На сегодня это единственное государство, где у власти стоит террористический, фундаменталистский ислам. И дело даже не в том, что идеологически "Талибан" нацелен на постоянное распространение, а в том, что талибы - это универсальная террористическая организация, созданная и управляемая Западом.

"Талибан" появился в 80-годы прошлого столетия. Подготовкой талибов для диверсий и дестабилизации Кашмира (Индия) занималась пакистанская военная разведка вместе с ЦРУ и МИ6. Но когда советские войска вошли в Афганистан, то "Талибан" переквалифицировали с индийского направления на афганское и антисоветское.

"Многие такие проекты носят долгоиграющий характер. И создаются они англосаксами, а не арабскими лидерами, как некоторые ошибочно считают. Даже Усама бен Ладен был агентом англосаксов, входил в аравийскую элиту. Он какое-то время был под контролем, а потом вышел из-под контроля. Эти проекты являются инструментами. В Афганистане все эти радикальные движения контролируются западными структурами, также, как и "Талибан". Поэтому сейчас нарастает угроза на севере Афганистана в отношении наших республик", - говорит политолог Марс Сариев.

Сегодня талибы со своей идеологией не могут пойти в Пакистан, поскольку он достаточно силен, в Иран - поскольку там шииты, они не могут идти на восток - в Китай. А вот на север - в Центральную Азию вполне могут направиться. Тем более, что сегодня это очень гармонирует с целями США и Великобритании, которые ищут возможности дестабилизировать исторически и стратегически связанный с Россией регион и создать там очаг напряженности.

Нынешний Афганистан - идеальный инструмент для этого. Результатом 20-ти летнего пребывания американцев в Афганистане являются 25 млн человек, которые находятся на грани голода, поскольку счета афганского правительства – примерно 9 млрд долларов – остаются замороженными в банках Европы и Америки. Вряд ли США и Великобритания будут решать проблему продовольственной безопасности Афганистана, поскольку рассчитывают, что рано или поздно голодные люди под руководством исламистских вождей хлынут на территорию Центральной Азии. И воевать им есть чем: после ухода из Афганистана США оставили талибам оружия на 85 млрд долларов.

Собственно, Афганистан представлял угрозу для стран Центральной Азии и до начала СВО на Украине, а теперь, когда американцы и британцы всеми способами пытаются вытеснить из Кыргызстана и других стран ЦА традиционных игроков – Россию и Китай, тем более. Учитывая нечистоплотность западных партнеров и исторический опыт, можно предположить, что они обязательно попытаются разыграть "исламскую карту", делая ставку на ваххабизм и другие радикальные исламские течения.

"Мы не должны забывать, что конфликт, который сейчас разворачивается на Украине, - это не война России с Украиной, а война с объединенным коллективным западом, потому что западные страны, силы НАТО прямо или косвенно в нем участвуют. И если ситуация на Украине будет осложняться, то, скорее всего, наш регион определенные силы попытаются дестабилизировать", - заявлял в ходе одной из дискуссий по афганской проблеме спецпредставитель президента КР по особым поручениям Таалатбек Масадыков.

В том, что у США и Великобритании есть способы повлиять на талибов, сомневаться не приходится. Это именно американцы с союзниками сначала создали "Талибан", а затем вооружили его и отдали радикалам на откуп целое государство. Соглашения с талибами подписывались за спиной у действующего на тот момент афганского правительства. Американцы запросто предали своих бывших сторонников, буквально оставив их на растерзание исламским радикалистам. И - вишенка на торте: нынешнее руководство Афганистана – это выходцы той самой первой школы "Талибан", созданной в конце 80-х годов прошлого века в Пакистане на деньги британских спецслужб.

Одна из особенностей "Талибана", как структуры, состоит в том, что в нем продвигаются различные полевые командиры, усиливающие радикализацию этого движения. Кроме того, это формирование принципиально отличается тем, что оно состоит из мелких экстремистских и радикальных групп, действующих по сетевым принципам. Эта сетевая модель подразумевает отсутствие четкой географической привязки, деятельность точечного характера по всему миру. Конечно, и Центральная Азия с ее существующими подпольными радикальными структурами в этой модели занимает свое далеко не последнее место.

Учитывая все это, властям КР нужно вести выверенную и осторожную религиозную политику, чтобы не допустить развития в стране радикально-террористического исламизма, финансируемого из-за рубежа.

На сегодня в республике действуют 3 тысячи 854 религиозные организации, причем 85% относятся к мусульманской конфессии. Духовное управление мусульман КР (муфтият) координирует и контролирует мусульманские религиозно-образовательные учреждения и джамааты, однако не все они согласовывают свою деятельность с ДУМК. Только в период с 2003 по 2017 год судами разных инстанций республики были признаны экстремистскими и террористическими 21 организация, две из них – "Жайшуль-Махди" и "Якын Инкар" зародились и сформировались в самой республике.

Некоторые эксперты считают, что Кыргызстан может стать страной, придерживающейся радикальных религиозных идей. Под влиянием сотен молодых проповедников и теологов, получивших образование за рубежом, в республике ханафитский мазхаб (одно из четырех учений у мусульман-суннитов) постепенно сдает позиции и набирает обороты ислам радикальный. Влияние таких радикальных организаций, как "Хизб ут-Тахрир", уже начинает ощущаться даже на уровне средних школ.

Марс Сариев со своей стороны считает, что сейчас религиозная ситуация в КР стабилизировалась.

"Если и возникнут проблемы то, только по проекту или по сценарию западных спецслужб, которым нужно дестабилизировать ЦА. Для того чтобы создать большие проблемы России и второй фронт дестабилизация Китая. Не стоит думать, что сами по себе эти религиозные течения движутся в сторону ЦА и хотят овладеть и т.д.", - говорит эксперт.

Он напомнил, что в пригороде Бишкека был взят террорист, а до этого была спецоперация в Ошской области, где была террористическая группа.

"Это все проекты западных спецслужб. Я думаю, наши органы нацбезопасности работают эффективно и сейчас говорить о том, что пойдет обострение ситуации не приходиться", - считает Сариев.

В то же время он обратил внимание на то, что в Узбекистан сейчас прибыли сотрудники МИ-6.

"Якобы для противостояния угрозы со стороны Афганистана, но это представители очень сильной спецслужбы. Это настораживает", - говорит Марс Сариев.

Из всего этого напрашивается следующий вывод нам не стоит недооценивать угрозу развития радикальных течений Ислама в самом Кыргызстане, как и вероятность военной экспансии талибов на север. Во всяком случае, если мы намерены остаться светским государством, а не жить по законам шариата.

Обеспечить стабильность и мир в Афганистане местные политические силы не способны, а внешние, западные будут только подогревать смуту, чтобы не даст стране шанс нормализовать ситуацию и развиваться по какому-то мирному руслу. У нашей страны недостаточно собственных ресурсов, чтобы противостоять рискам, исходящим из Афганистана. Единственное, на что мы можем рассчитывать, это помощь со стороны союзников по ОДКБ и в первую очередь военная поддержка России, которая недавно объявила о намерении укрепить свои базы в регионе.

Фактически Россия уже сегодня обеспечивает безопасность нашей страны от внешних угроз. Это надежный стратегический союзник, которого нельзя предавать по указке Вашингтона или Лондона. В противном случае, Кыргызстан окажется один на один перед лицом международного терроризма. Запад нам в этом не помощник. США и их союзники, наоборот, будут подливать масла в огонь, чтобы создать проблемы в регионе для России и Китая, стран, которые по-настоящему не заинтересованы в том, чтобы страны Центральной Азии контролировались исламскими радикальными группами.


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URL: https://www.vb.kg/431497
Теги:
Афганистан, Центральная Азия
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