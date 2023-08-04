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В Бишкеке обсудили введение дифференцированного тарифа на питьевую воду

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В связи с планируемым введением дифференцированного тарифа на питьевую воду по инициативе мэрии города Бишкек на площадке Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР, 2 августа 2023 года проведена рабочая встреча с участием вице-мэра столицы Шамыралиева Ж. Д., председателя САР Тайлакова К. Д. и его заместителя Мамыралиева А. А., а также руководства и ответственных сотрудников ПЭУ "Бишкекводоканал". Об этом сообщает пресс-служба Антимонополии.

"В рамках рабочей встречи обсуждались вопросы относительно введения дифференцированного тарифа на питьевую воду для населения, связанного с дефицитом воды в городе Бишкек, поставляемой ПЭУ "Бишкекводоканал".

Кроме того, Отделом по городу Бишкек были затронуты такие вопросы как установка приборов учета (водоизмерительных приборов) за счет бюджета для населения, установление заниженных дифференцированных ставок тарифов по водоснабжению при потреблении воды равной или менее половины нормы потребления для стимулирования экономии водопотребления населением.

Вопросы, озвученные участниками во время обсуждения приняты по внимание и будут прорабатываться со стороны ПЭУ "Бишкекводоканал"".


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URL: https://www.vb.kg/431501
Теги:
вода, Бишкек
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