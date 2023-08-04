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Здание ресторана "Дубровский" теперь принадлежит мэрии Бишкека

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Здание ресторана "Дубровский" перешел в муниципальную собственность города Бишкек, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Решением комиссии по предоставлению прав аренды на земельные участки Департамента по управлению муниципальным имуществом владельцам ресторана отказано в продлении договора аренды. В связи с необходимостью расширения автобусной линии принято решение о предоставлении другого земельного участка.

На основании этого решения владельцам ресторана со стороны Управления по контролю за землепользованием вручено уведомление о демонтаже имеющегося здания.

Однако арендатор изъявил желание передать имущество в муниципальную собственность и согласно договора передано здание ресторана общей площадью почти 500 кв.м., а также возвращен ранее арендованный земельный участок площадью 0, 37 га. Здание оценивается в 48 500 000 сомов.

Отметим, что каких-либо претензий со стороны арендатора не имеются. Данное помещение будет использовано для целей муниципалитета.

Мэрия города Бишкек выражает благодарность владельцам ресторана "Дубровский".

Кроме этого, по просьбе администрации ресторана, заведение будет функционировать до 7 августа 2023 года.


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URL: https://www.vb.kg/431502
Теги:
мэрия, Бишкек
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