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"Бишкекасфальтсервис" почти завершил строительство асфальтобетонного завода

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Новый асфальтобетонный завод без вреда для экологии строит муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В отличие от других заводов, новый завод "SANY"полностью управляется одним компьютерам, основное преимущество которого высокая производительность и экономичность. В час завод может производить до 200 тонн асфальта.

Запуск такого завода снизит цены на себестоимость асфальта, в свою очередь у муниципалитета появится возможность увеличить строительство новых дорог и тротуаров в городе Бишкек.

В предприятии установлен 5-ти тонный котел марки "RIELLO", который прогревается с помощью температурного масла. Все неотработанные газы используются повторно, тем самым завод не наносит вреда для экологии.

Новый завод начали строить в мае 2023 года, в селе Верхний Орок во главе с инженером. Все работы по строительству данного завода контролируются инженером из Китая, работает подрядная организация из 10 человек.

Работы по сбору конструкции завершены на 90%, после начнутся работы по электромонтажу.

Отметим, строительство нового асфальтобетонного завода на контроле у руководства страны

До запуска нового асфальтобетонного завода, предприятие по выпуске асфальта работает непрерывно в старом заводе".


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URL: https://www.vb.kg/431503
Теги:
дороги, промышленность, Бишкек
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