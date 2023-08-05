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Алмазбек Сокеев рассказал о причинах низкого уровня воды на Орто-Токое

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- Светлана Лаптева
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Директор Службы водных ресурсов Алмазбек Сокеев рассказал о причинах низкого уровня воды в Орто-Токойском водохранилище.

"Резервуар расположен на реке Чу на границе Иссык-Кульской и Нарынской областей. Полный объем водохранилища составляет 470 млн кубометров, вода из сооружения используется для полива сельхозземель Чуйской области по системам Западный БЧК, Восточный БЧК и Южный БЧК.

По данным метеослужбы Казахстана "Казгидромет", на 2 августа 2023 года в Орто-Токойском водохранилище оставалось 8,55 млн кубометров, год назад на ту же дату - 68,8 млн кубометров.

Причиной низкого уровня воды в резервуаре - низкая водность горных рек в Чуйской области, вода из которых используется для полива сельхозземель. В связи с этим основную нагрузку по поливу несло Орто-Токойское водохранилище.

Например, в мае водность рек (в Чуйской области - прим.) была в 4 раза ниже нормы. Такого ранее не наблюдалось, мы такого ещё не видели. По сравнению с нормой водность рек была в 4 раза меньше, а по сравнению с тяжелым 2021 годом в 2 раза меньше. В июне водность увеличилась, но из-за снижения ночных температур (в горах - прим.) в конце июня, воды снова стало меньше", - сказал Сокеев

Директор службы сообщил, что водность рек в Чуйской долине стала близка к норме в 5-6 числах июля. В качестве примера Сокеев сообщил, что в реке Чон Кемин - одном из притоков реки Чу, водность в мае составляла 55% от нормы.

"Низкий уровень воды в Орто-Токойском водохранилище также наблюдался и в 2008, и в 2014 и в 2021 годах.

Так, если с водохранилища отпускается 100 кубометров в секунду, то порядка 20% объема теряется в виде русловых потерь в месте слияния рек Чу и Чон-Кемин. Река Чон-Кемин увеличивает водность реки Чу до 90-95 кубометров в секунду и затем порядка 47 кубометров проходит через ГЭС, а остальные 50 кубометров возвращаются в реку Чу, где теряется 30%", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/431504
Теги:
вода, Чуйская область
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