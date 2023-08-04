Шелуха №2. Мужчина на пляже в Чолпон-Ате бросал шелуху прямо на песок

На пляже в Чолпон-Ате мужчина бросал шелуху от семечек прямо на песок рядом с собой. Соответствующее видео появилось в соцсети.

На кадрах видно, что мужчина отдыхает на пляже вместе с семьей: рядом ребенок и пожилая женщина.

"Сегодня на пляже в Чолпон Ате, слов нет. Люди, будьте культурнее! Потом встали и ушли", - написала автор видео.

"Вот этот и есть самый настоящий мырк. По нему можно даже изучать мырков как вид животных", - прокомментировал один из пользователей интернета.

"И эти люди учат молодых к культуре и уважению", "Хороший пример для ребенка конечно и ребенок лежит и кидает кожурки", "Таких людей можно исправить только большим штрафом, иначе никак. Ужасно", "Надо штрафовать, и на общественные работы на тот же пляж, что бы понял свою ошибку", - оставили гневные комментарии другие пользователи.