На трассе Иссык-Куль-Бишкек будут установлены дополнительные посты ГУОБДД

В выходные дни увеличивается поток транспорта возвращавшихся из Иссык-Куля в Бишкек. В связи с этим инспектора ГУОБДД Иссык- Кульской и Чуйской областей, а также центрального аппарата, перейдут на усиленное несение службы и будут регулировать движение на постах по направлению Иссык-Куль-Бишкек.

В частности, будут проверяться маршрутные такси и частные автомобили, перевозящие пассажиров на Иссык-Куль, а также будут установлены дополнительные посты для предотвращения грубых нарушений таких как управление автомобилем в нетрезвом виде, превышение скорости и выезд на встречную полосу движения и других правил дорожного движения.

А в вечернее время инспекторы будут регулировать движение на перекрестках улиц, чтобы автомобили, возвращающиеся из Иссык-Кульской области в Бишкек, не попадали в пробки.

Уважаемые водители, во избежании оказаться в пробке рекомендуем планировать время выезда заранее.