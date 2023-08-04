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На трассе Иссык-Куль-Бишкек будут установлены дополнительные посты ГУОБДД

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В выходные дни увеличивается поток транспорта возвращавшихся из Иссык-Куля в Бишкек. В связи с этим инспектора ГУОБДД Иссык- Кульской и Чуйской областей, а также центрального аппарата, перейдут на усиленное несение службы и будут регулировать движение на постах по направлению Иссык-Куль-Бишкек.

В частности, будут проверяться маршрутные такси и частные автомобили, перевозящие пассажиров на Иссык-Куль, а также будут установлены дополнительные посты для предотвращения грубых нарушений таких как управление автомобилем в нетрезвом виде, превышение скорости и выезд на встречную полосу движения и других правил дорожного движения.

А в вечернее время инспекторы будут регулировать движение на перекрестках улиц, чтобы автомобили, возвращающиеся из Иссык-Кульской области в Бишкек, не попадали в пробки.

Уважаемые водители, во избежании оказаться в пробке рекомендуем планировать время выезда заранее.


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URL: https://www.vb.kg/431506
Теги:
Кыргызстан, Иссык-Куль, ГУОБДД
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