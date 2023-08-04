Погода
$ 87.60 - 88.00
€ 95.97 - 96.97

В Свердловском районе Бишкека сносят фундаменты домов самозахватчиков

308  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Свердловском районе Бишкека проводится усиленная работа по выявлению и пресечению фактов незаконного самовольного захвата земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Несмотря на проводимую работу со стороны муниципальной администрации и городских служб, выявляются факты незаконного самовольного захвата земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов.

По результатам проводимых комиссионных обследований выявлены факты строительства фундаментов и домостроений по следующим адресам:

-в жилом массиве "Красный строитель" выявлено 2 фундамента, построенных самовольно, без разрешительных документов;

-в жилых массивах "Дачная-Керченский" и "Кайынды-Шоро" установлено 5 фундаментов;

-в жилмассиве "Ак-Тилек" остановлено строительство на стадии поднятия стены;

-в жилмассивах "Ак-Тилек-2" и "Дордой" выявлено 2 самовольно построенных домостроения.

Так, по инициативе Свердловского района сегодня проводится снос 2 фундаментов в жилом массиве "Красный строитель", построенных самовольно, без разрешительных документов.

Работа проводится в рамках исполнения Указа Президента Кыргызской Республики от 8 апреля 2022 года УП № 109 "О мерах по предупреждению и пресечению фактов незаконного самовольного захвата земель"".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431507
Теги:
самозахватчики, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  