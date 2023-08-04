В Свердловском районе Бишкека сносят фундаменты домов самозахватчиков

В Свердловском районе Бишкека проводится усиленная работа по выявлению и пресечению фактов незаконного самовольного захвата земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Несмотря на проводимую работу со стороны муниципальной администрации и городских служб, выявляются факты незаконного самовольного захвата земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов.

По результатам проводимых комиссионных обследований выявлены факты строительства фундаментов и домостроений по следующим адресам:

-в жилом массиве "Красный строитель" выявлено 2 фундамента, построенных самовольно, без разрешительных документов;

-в жилых массивах "Дачная-Керченский" и "Кайынды-Шоро" установлено 5 фундаментов;

-в жилмассиве "Ак-Тилек" остановлено строительство на стадии поднятия стены;

-в жилмассивах "Ак-Тилек-2" и "Дордой" выявлено 2 самовольно построенных домостроения.

Так, по инициативе Свердловского района сегодня проводится снос 2 фундаментов в жилом массиве "Красный строитель", построенных самовольно, без разрешительных документов.

Работа проводится в рамках исполнения Указа Президента Кыргызской Республики от 8 апреля 2022 года УП № 109 "О мерах по предупреждению и пресечению фактов незаконного самовольного захвата земель"".