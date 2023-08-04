Почему некоторым так выгодно сочинять фейки про биолаборатории в Казахстане

На днях в соцсетях и ряде информационных ресурсов российскогоо государства распространились любопытные сведения – о размещении в Казахстане 30 американских биолабораторий, якобы ранее находившихся на территории Украины. Приводятся и слова директора Агентства этнонациональной стратегии Александра Кобринского, который, как сообщают авторы публикации, считает размещение этих лабораторий угрозой не только для России, но и всей Юго-Восточной Азии.

Эти предположения директор Агентства этнонациональной стратегии Кобринский опубликовал в собственном телеграм-канале. В частности, он заявил без указания каких-либо источников о том, что Астана согласилась на перенос в Казахстан трех десятков биолабораторий из Украины в обмен на экономическую поддержку США. При этом он поясняет свои доводы – мол, Казахстан интересен Западу созданными еще в СССР "прекрасными исследовательскими центрами" по борьбе с чумой, холерой, тифом и прочими страшными инфекциями. Эти центры, по словам историка, хоть и в полузаброшенном состоянии, но подходят для переброски лабораторий из Украины, где их якобы спешно закрыли после начала СВО.

Интересна еще одна ремарка профессора, который судя по всему увлечен теориями заговора - "Токаев получит поддержку США, которая на фоне скромных успехов в экономике будет для него весьма кстати". Ну и далее пара резюмирующих слов про угрозу не только России и Китаю, но и Индии с Пакистаном, всей Юго-Восточной Азии и той части света, где будут происходить основные события XXI века.

Официальная реакция Астаны последовала отнюдь не мгновенно, а спустя какое-то время – скорее всего, потому что новость откровенно фейковая, но и не комментировать ее, учитывая предысторию вопроса, тоже было нельзя. Ответ дал в итоге Минздрав страны, посредством портала StopFake.kz, который, кстати, и создавали для борьбы с недостоверными данными. "Это фейк, никакого размещения биолабораторий иных государств на территории РК не планировалось и не планируется", - подчеркнули в ведомстве.

Конечно же, это выдумки. Причем, нелепо сфабрикованные и тиражируемые, в частности, не только российскими СМИ и учеными-историками с сомнительной компетенцией, но и довольно серьезными политиками, как-то депутатами Госдумы и главами государств Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. И вот тут назревает важный вопрос – почему российские СМИ во главе с политической элитой государств, допускают и позволяют себе подобные, откровенно ничем не доказуемые обвинения в адрес других государств?

И здесь, наверное, лучше начать с истории. Не секрет, что Советский Союз практически непрерывно – с 1949 по 1988 годы – выдвигал против США ложные обвинения в создании биологического оружия. Позже этот нарратив начала активно использовать в ходе информационной войны с США уже правопреемница СССР – Россия. Причем поначалу, вплоть до 2012 года Москва в рамках участия в американской программе Нанна-Лугара – по ликвидации ядерного, химического и биологического оружия, - получала ежегодно до 400 миллионов долларов,. И все последнее десятилетие представители российской власти неоднократно обвиняли США в разработке биооружия на территории Украины, Грузии, Казахстана и Армении. Причем, в случае с Украиной эти нападки применялись как пропагандистский маневр, призванный оправдать вторжение в Украину.

Действительно, в Украине работали десятки и даже тысячи, как утверждают некоторые СМИ, лабораторий – некоторые из них и правда получали финансовую и иную помощь от США, ЕС и ВОЗ, впрочем, как и многие другие страны. Вся информация о помощи для них есть в открытом доступе – вопреки ложным обвинениям в "секретности" украинских лабораторий. К тому же, безвредность этих научных центров не раз подтверждало мировое научное сообщество и независимые эксперты.

Ничего "секретного" нет и не может быть и в казахстанских биолабораториях, - много раз заявляли в ответ на множество инсинуаций и специалисты РК. В феврале 2023 году в Госдуме России заявили о том, что в Казахстане действуют биолаборатории, такие как в Украине. Эти нападки были, безусловно, опровергнуты, как и все последующие.

И здесь речь, в основном, идет о знаменитой Алматинской ЦРЛ – Казахстанской центральной референтной лаборатории, которая открылась в сентябре 2016. Сейчас это структурное подразделение Научного центра карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева. Ученые в его стенах занимаются крайне опасной работой – выявлением, изучением и борьбой с самыми агрессивными вирусами и патогенами.

По международной классификации лаборатория относится к третьему уровню безопасности BSL 3. Это первое подобное учреждение, построенное в Центральной Азии и оно было жизненно необходимым для страны – ведь 40% территории Казахстана занимают природные очаги чумы, а еще до сих пор сохраняются места вспышек таких страшных болезней, как геморрагическая лихорадка, туляремия, сибирская язва, бруцеллез, клещевой энцефалит и так далее. И со всеми этими болезнями казахстанские ученые успешно борются еще с советских послевоенных времен, когда в 1948 году в Алма-Ате открылся Среднеазиатский противочумный институт, а затем и созданный на его базе Научный центр опасных инфекций.

Особую роль Алматинская ЦРЛ сыграла в борьбе с коронавирусом. С начала пандемии ее ученые бросили все свои силы на изучение новой неведомой болезни и и эти усилия увенчались успехом. Именно в ЦРЛ создали и ввели в оборот отечественные тесты на определение ковида, которые включали в себя системы референс-контроля на разных этапах анализа, что позволяло избежать неверных результатов. Эффективность диагностики высоко оценили, в частности, зарубежные эксперты. А Казахстан перестал зависеть от поставок зарубежных тест-систем и оперативно наладил их собственное производство. Огромным и плодотворным было также участие ЦРЛ в разработке первой отечественной инактивированной вакцины QazVac, благодаря которой удалось спасти тысячи жизней.

Все это – свидетельство не только мирной, но и абсолютно необходимой деятельности Алматинской ЦРЛ. И да, она была построена на деньги американцев. 130 миллионов долларов. А все потому, что собственных средств в стране на ее возведение долго не находилось, хотя инициатива создать в Казахстане лабораторию, отвечающую всем мировым стандартам биобезопасности, возникла еще в середине 1990 годов. В 2016 ее возвели – при этом американская сторона не просто финансировала проект, но и делилась технологиями и оборудованием. И в этом нет ничего странного и неоднозначного – этот проект уникальный для всей Центральной Азии и опыта возведения объекта такого уровня сложности в регионе не было, а у американских партнеров он уже был.

При этом, на сегодняшний день ЦРЛ полностью передана правительству Казахстана. Сегодня там ведутся исследовательские научные разработки исключительно государственные. Никаких исследований американские ученые или третьих стран в ней не ведут, так как представители США вышли из проекта с 2020 года, когда были завершены и техподдержка, и обучение специалистов. Об этом, комментируя тему, заявил однажды глава отечественного МИД Мухтар Тлеуберди.

Кроме этого, при поддержке США построены и современные лаборатории в поселке Гвардейский в Жамбылской области, при НИИ проблем биобезопасности, которые также полностью переданы Казахстану. Вместе с Алматинской ЦРЛ научные центры в Гвардейском являются для Казахстана, а также всего Центрально-азиатского региона, надежным щитом в борьбе со множеством опасных и страшных заболеваний.

А пока ученые казахстанских биолабораторий успешно противостоят смертельно опасным вирусам и инфекциям, их работа годами сопровождается беспочвенными и совершенно надуманными нападками со стороны других стран, в частности, России. Риторика обвинений одинакова и для Казахстана, и для Украины, и для Грузии. Ничего нового политтехнологи РФ придумать не могут, впрочем, надо признать, что информпропаганда, призванная, видимо, отвлечь умы простых граждан от реальных проблем государства, как внутренних, так и внешних, - работает в большей степени эффективно. Но обмануть мировое сообщество, особенно научное, не удается – их обвинения в причастности казахстанских биолабораторий к разработке биологического оружия, руками самих американцев, каждый раз разносят в пух и прах.