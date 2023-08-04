Погода
$ 87.60 - 88.00
€ 95.97 - 96.97

Почему некоторым так выгодно сочинять фейки про биолаборатории в Казахстане

204  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На днях в соцсетях и ряде информационных ресурсов российскогоо государства распространились любопытные сведения – о размещении в Казахстане 30 американских биолабораторий, якобы ранее находившихся на территории Украины. Приводятся и слова директора Агентства этнонациональной стратегии Александра Кобринского, который, как сообщают авторы публикации, считает размещение этих лабораторий угрозой не только для России, но и всей Юго-Восточной Азии.

Эти предположения директор Агентства этнонациональной стратегии Кобринский опубликовал в собственном телеграм-канале. В частности, он заявил без указания каких-либо источников о том, что Астана согласилась на перенос в Казахстан трех десятков биолабораторий из Украины в обмен на экономическую поддержку США. При этом он поясняет свои доводы – мол, Казахстан интересен Западу созданными еще в СССР "прекрасными исследовательскими центрами" по борьбе с чумой, холерой, тифом и прочими страшными инфекциями. Эти центры, по словам историка, хоть и в полузаброшенном состоянии, но подходят для переброски лабораторий из Украины, где их якобы спешно закрыли после начала СВО.

Интересна еще одна ремарка профессора, который судя по всему увлечен теориями заговора - "Токаев получит поддержку США, которая на фоне скромных успехов в экономике будет для него весьма кстати". Ну и далее пара резюмирующих слов про угрозу не только России и Китаю, но и Индии с Пакистаном, всей Юго-Восточной Азии и той части света, где будут происходить основные события XXI века.

Официальная реакция Астаны последовала отнюдь не мгновенно, а спустя какое-то время – скорее всего, потому что новость откровенно фейковая, но и не комментировать ее, учитывая предысторию вопроса, тоже было нельзя. Ответ дал в итоге Минздрав страны, посредством портала StopFake.kz, который, кстати, и создавали для борьбы с недостоверными данными. "Это фейк, никакого размещения биолабораторий иных государств на территории РК не планировалось и не планируется", - подчеркнули в ведомстве.

Конечно же, это выдумки. Причем, нелепо сфабрикованные и тиражируемые, в частности, не только российскими СМИ и учеными-историками с сомнительной компетенцией, но и довольно серьезными политиками, как-то депутатами Госдумы и главами государств Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. И вот тут назревает важный вопрос – почему российские СМИ во главе с политической элитой государств, допускают и позволяют себе подобные, откровенно ничем не доказуемые обвинения в адрес других государств?

И здесь, наверное, лучше начать с истории. Не секрет, что Советский Союз практически непрерывно – с 1949 по 1988 годы – выдвигал против США ложные обвинения в создании биологического оружия. Позже этот нарратив начала активно использовать в ходе информационной войны с США уже правопреемница СССР – Россия. Причем поначалу, вплоть до 2012 года Москва в рамках участия в американской программе Нанна-Лугара – по ликвидации ядерного, химического и биологического оружия, - получала ежегодно до 400 миллионов долларов,. И все последнее десятилетие представители российской власти неоднократно обвиняли США в разработке биооружия на территории Украины, Грузии, Казахстана и Армении. Причем, в случае с Украиной эти нападки применялись как пропагандистский маневр, призванный оправдать вторжение в Украину.

Действительно, в Украине работали десятки и даже тысячи, как утверждают некоторые СМИ, лабораторий – некоторые из них и правда получали финансовую и иную помощь от США, ЕС и ВОЗ, впрочем, как и многие другие страны. Вся информация о помощи для них есть в открытом доступе – вопреки ложным обвинениям в "секретности" украинских лабораторий. К тому же, безвредность этих научных центров не раз подтверждало мировое научное сообщество и независимые эксперты.

Ничего "секретного" нет и не может быть и в казахстанских биолабораториях, - много раз заявляли в ответ на множество инсинуаций и специалисты РК. В феврале 2023 году в Госдуме России заявили о том, что в Казахстане действуют биолаборатории, такие как в Украине. Эти нападки были, безусловно, опровергнуты, как и все последующие.

И здесь речь, в основном, идет о знаменитой Алматинской ЦРЛ – Казахстанской центральной референтной лаборатории, которая открылась в сентябре 2016. Сейчас это структурное подразделение Научного центра карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева. Ученые в его стенах занимаются крайне опасной работой – выявлением, изучением и борьбой с самыми агрессивными вирусами и патогенами.

По международной классификации лаборатория относится к третьему уровню безопасности BSL 3. Это первое подобное учреждение, построенное в Центральной Азии и оно было жизненно необходимым для страны – ведь 40% территории Казахстана занимают природные очаги чумы, а еще до сих пор сохраняются места вспышек таких страшных болезней, как геморрагическая лихорадка, туляремия, сибирская язва, бруцеллез, клещевой энцефалит и так далее. И со всеми этими болезнями казахстанские ученые успешно борются еще с советских послевоенных времен, когда в 1948 году в Алма-Ате открылся Среднеазиатский противочумный институт, а затем и созданный на его базе Научный центр опасных инфекций.

Особую роль Алматинская ЦРЛ сыграла в борьбе с коронавирусом. С начала пандемии ее ученые бросили все свои силы на изучение новой неведомой болезни и и эти усилия увенчались успехом. Именно в ЦРЛ создали и ввели в оборот отечественные тесты на определение ковида, которые включали в себя системы референс-контроля на разных этапах анализа, что позволяло избежать неверных результатов. Эффективность диагностики высоко оценили, в частности, зарубежные эксперты. А Казахстан перестал зависеть от поставок зарубежных тест-систем и оперативно наладил их собственное производство. Огромным и плодотворным было также участие ЦРЛ в разработке первой отечественной инактивированной вакцины QazVac, благодаря которой удалось спасти тысячи жизней.

Все это – свидетельство не только мирной, но и абсолютно необходимой деятельности Алматинской ЦРЛ. И да, она была построена на деньги американцев. 130 миллионов долларов. А все потому, что собственных средств в стране на ее возведение долго не находилось, хотя инициатива создать в Казахстане лабораторию, отвечающую всем мировым стандартам биобезопасности, возникла еще в середине 1990 годов. В 2016 ее возвели – при этом американская сторона не просто финансировала проект, но и делилась технологиями и оборудованием. И в этом нет ничего странного и неоднозначного – этот проект уникальный для всей Центральной Азии и опыта возведения объекта такого уровня сложности в регионе не было, а у американских партнеров он уже был.

При этом, на сегодняшний день ЦРЛ полностью передана правительству Казахстана. Сегодня там ведутся исследовательские научные разработки исключительно государственные. Никаких исследований американские ученые или третьих стран в ней не ведут, так как представители США вышли из проекта с 2020 года, когда были завершены и техподдержка, и обучение специалистов. Об этом, комментируя тему, заявил однажды глава отечественного МИД Мухтар Тлеуберди.

Кроме этого, при поддержке США построены и современные лаборатории в поселке Гвардейский в Жамбылской области, при НИИ проблем биобезопасности, которые также полностью переданы Казахстану. Вместе с Алматинской ЦРЛ научные центры в Гвардейском являются для Казахстана, а также всего Центрально-азиатского региона, надежным щитом в борьбе со множеством опасных и страшных заболеваний.

А пока ученые казахстанских биолабораторий успешно противостоят смертельно опасным вирусам и инфекциям, их работа годами сопровождается беспочвенными и совершенно надуманными нападками со стороны других стран, в частности, России. Риторика обвинений одинакова и для Казахстана, и для Украины, и для Грузии. Ничего нового политтехнологи РФ придумать не могут, впрочем, надо признать, что информпропаганда, призванная, видимо, отвлечь умы простых граждан от реальных проблем государства, как внутренних, так и внешних, - работает в большей степени эффективно. Но обмануть мировое сообщество, особенно научное, не удается – их обвинения в причастности казахстанских биолабораторий к разработке биологического оружия, руками самих американцев, каждый раз разносят в пух и прах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431509
Теги:
Казахстан, Россия, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  