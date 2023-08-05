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МП "Бишкекзеленхоз" работает над созданием нового сквера

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В скором времени в Бишкеке на пересечении улиц Байтик-Баатыра и Саманчина появится новый сквер, сообщает пресс-служба мэрии столицы. Сотрудники МП "Бишкекзеленхоз" на данный момент укладывают бордюр и обустраивают тротуар будущего сквера площадь которого составляет 120 кв 2 .

Также в обязательном порядке устанавливаются ирригационные лотки Б3 в количестве 14 штук (по 3 метра каждый) , по завершению строительных работ будут установлены скамейки и мусорные урны.

Разумеется озеленители не оставят новый сквер без зелени. На месте будет проведено обустройство грунта и посев семян газонной травы с дальнейшим ландшафтным озеленением.


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URL: https://www.vb.kg/431510
Теги:
Бишкек
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