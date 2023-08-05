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Пограничники задержали контрабанду на сумму свыше 1 млн сомов

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Пограничники Лейлекского пограничного отряда совместно с сотрудниками территориального подразделения ГКНБ КР пресекли незаконный провоз контрабандного груза через госграницу. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

В ходе несения службы на участке автодороги с. Мурас – с. Достук Лейлекского района пограничники совместно с сотрудниками ГКНБ КР задержали две автомашины Mercedes Benz.

Во время досмотра транспортных средств в них был обнаружен груз – товары народного потребления (ткани, женская, детская одежда и обувь) и бытовая техника (микроволновые печи и пылесосы) без разрешительных документов.

По предварительным данным, стоимость задержанного груза составила более 1 205 000 сомов.

После оформления соответствующих документов задержанные водители и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/431513
Теги:
граница, контрабанда, Кыргызстан, Погранслужба
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