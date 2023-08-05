В КР Служба водных ресурсов отличалась о поливах за полгода

Полив в Кыргызстане - тема стратегическая, поскольку касается продовольственной безопасности и благосостояния большей части населения, которые занимаются сельским хозяйством. Говоря о водоподаче, наверное, в идеале хотелось бы видеть электронную карту полива. И в это надо вкладывать средства и привлекать специалистов. Карта поможет покажет, как считают специалисты, рассчитывать расход воды и заставит задумываться о графиках и экономии воды.

А пока сотрудники службы водных ресурсов собирают все данные вручную. Но даже эти данные - дают основу для анализа водоподачи в КР:

"По состоянию на 1 августа 2023 года план водоподачи на орошение составил 4155,7 млн.м3, в том числе фактически подано на орошение 3822,9 млн.м3 или 92 % от плана, это на 66,4 млн.м3 больше, чем в 2022 году.

План гектарополивов составляет 2662,5 тыс.га, фактически – 2371,4тыс.га. Первым поливом полито всего 965,8 тыс.га, вторым поливом полито 1159,8 тыс.га, из них: зерновые – первым поливом полито 185,8 тыс. га, вторым поливом полито 46,3 тыс.га; многолетние растения - первый полив – 250,9 тыс. га, второй – 292,7 тыс. га; кукуруза на зерно - первый полив – 104,0 тыс. га, второй полив – 170,2 тыс. га; овощи – первый полив- 111,97 тыс. га, второй полив – 203,5 тыс. га; прочие сельскохозяйственные культуры - первый полив 173,9 тыс. га, второй полив – 242,7 тыс. га; рис - первый полив 11,488 тыс. га, второй полив – 25,0 тыс. га; хлопок-первый полив - 21,72 тыс. га, второй полив 41,42 тыс. га, фасоль - первый полив – 42,9 тыс. га, второй полив – 40,3 тыс. га.

По Баткенской области водоподача на орошение при плане 352,87 млн. м3 фактически полито 345,0 млн. м3 или 98 % от плана. По культурам полито: зерновые – первый полив – 4,8 тыс. га, второй полив – 7,2 тыс. га;

многолетние - первый полив – 5,086 тыс. га, второй полив – 17,5 тыс. га; кукуруза на зерно -первый полив – 9,623 тыс. га, второй полив – 19,4 тыс. га; овощи – первый полив – 5,4 тыс. га, второй полив –8,8 тыс. га, сады – первый полив – 16,8 тыс. га, второй полив – 31,9 тыс. га., другие культуры – первый полив – 11,15 тыс. га, второй полив – 25,0 тыс. га.

По Ошской области водоподача на орошение при плане 731,32 млн.м3 фактически полито 660,2 млн. м3 или 90 % от плана. По культурам полито: зерновые – первый полив – 9,8 тыс. га, второй полив – 11,6 тыс. га;

многолетние - первый полив – 15,76 тыс. га, второй полив – 47,70 тыс. га; кукуруза на зерно -первый полив – 25,97 тыс. га, второй полив – 54,25 тыс. га; овощи – первый полив – 24,47 тыс. га, второй полив – 63,21 тыс. га, сады – первый полив – 4,71 тыс. га, второй полив – 10,39 тыс. га., другие культуры – первый полив – 30,17 тыс. га, второй полив – 44,87 тыс. га.

По Джалал-Абадской области водоподача на орошение при плане 603,6 млн. м3 фактически полито 652,2 млн. м3 или 108 % от плана. По культурам полито: зерновые – первый полив – 9,6 тыс. га, второй полив – 9,6

тыс. га; многолетние - первый полив – 19,1 тыс. га, второй полив – 36 тыс. га; кукуруза на зерно -первый полив – 26,6 тыс. га, второй полив – 48,7 тыс. га; овощи – первый полив – 17,1 тыс. га, второй полив –30,5 тыс. га, сады – первый полив – 3,1 тыс. га, второй полив – 6,1 тыс. га., другие культуры –первый полив – 33,2 тыс. га, второй полив – 64,7 тыс. га.

По Иссык-Кульской области водоподача на орошение при плане 375,0 млн. м3 фактически полито 370,1 млн. м3 или 99 % от плана. По культурам полито: зерновые – первый полив – 46,19 тыс. га, второй полив – 5,3 тыс. га; многолетние - первый полив – 46,587 тыс. га, второй полив – 30,7 тыс. га; кукуруза на зерно -первый полив – 0,005 тыс. га, второй полив – 0,005 тыс. га; овощи – первый полив – 22,58 тыс. га, второй полив –17,2 тыс. га, сады – первый полив – 6,73 тыс. га, второй полив – 5,4 тыс. га., другие культуры –первый полив – 22,2 тыс. га, второй полив – 13,4 тыс. га.

По Нарынской области водоподача на орошение при плане 497,5 млн. м3 фактически полито 400,3 млн. м3 или 80 % от плана. По культурам полито: зерновые – первый полив – 26,78 тыс. га, второй полив – 5,422 тыс.

га; многолетние - первый полив – 68,636 тыс. га, второй полив – 18,651 тыс. га; кукуруза на зерно -первый полив – 0,155 тыс. га, второй полив – 0,24 тыс. га; овощи – первый полив – 5,2 тыс. га, второй полив –7,5 тыс. га, другие культуры – первый полив – 12,3 тыс. га, второй полив – 6,5 тыс. га.

По Чуйской области водоподача на орошение при плане 1108,87 млн. м3 фактически полито 974,2 млн. м3 или 88 % от плана. По культурамполито: зерновые – первый полив – 77,45 тыс. га, второй полив – 3,05 тыс. га;

многолетние - первый полив – 79,3 тыс. га, второй полив – 125,4 тыс. га; кукуруза на зерно -первый полив – 38,8 тыс. га, второй полив – 45,9 тыс. га; овощи – первый полив – 27,03 тыс. га, второй полив –66,1 тыс. га, сады – первый полив – 8,6 тыс. га, второй полив – 13,8 тыс. га., другие культуры – первый полив – 41,55 тыс. га, второй полив – 86,1 тыс. га.

По Таласской области водоподача на орошение при плане 486,5 млн. м3 фактически полито 420,8 млн. м3 или 86 % от плана. По культурам полито: зерновые – первый полив – 11,2 тыс. га, второй полив – 4,1 тыс. га;

многолетние - первый полив – 16,4 тыс. га, второй полив – 16,8 тыс. га; кукуруза на зерно -первый полив – 2,8 тыс. га, второй полив – 1,7 тыс. га; овощи – первый полив – 10,1 тыс. га, второй полив –10,1 тыс. га, сады –

первый полив – 2,6 тыс. га, второй полив – 2,0 тыс. га., другие культуры – первый полив – 23,3 тыс. га, второй полив – 2,2 тыс. га.