Почему попытки рассорить Бишкек и Москву обречены на провал

США ввели санкции в отношении российского банка "Юнистрим", владеющего одноименной системой, которая специализировалась на денежных переводах в Центральную Азию, в частности в Кыргызстан. Введение этих ограничений - это очередная попытка Запада надавить на Бишкек и заставить сократить экономические отношения с Россией.

В середине июля в американской прессе появилась информация о том, что власти США готовятся ввести санкции в отношении Кыргызстана. Сообщение со ссылкой на чиновников из администрации Байдена опубликовало издание The Washington Post. В нем говорилось, что Штаты обеспокоены ростом товарооборота между Кыргызстаном и Россией, который по итогам 2022 года составил сразу 250%. Особенно подозрительным этот факт показался на фоне новости о том, что в Казахстане задержали партию из 14 китайских дронов DJI Agras T30, которые якобы везли из Кыргызстана в Россию.

В статье The Washington Post говорилось, что официальные лица Кыргызстана отказались комментировать сообщения о попытке экспорта китайских беспилотников в Россию. Но это далеко от правды. Глава кабмина Акылбек Жапаров отреагировал оперативно: он официально заявил, что Казахстан не предоставил доказательств того, что беспилотники китайского производства поступили именно из нашей республики. А позже и посольство КР в Штатах заявило, что руководство страны соблюдает международные правила в борьбе с контрабандой и другой незаконной торговлей.

Но нашим заокеанским партнерам неважно, что говорят в Кыргызстане. Главное, что США получили формальный повод, чтобы наказать нашу республику за сотрудничество с Россией.

В Бишкеке сначала напряглись по поводу того, какие именно санкции будут приняты и как они отразятся на экономике страны. Но, когда стало известно, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело ограничения в отношении бизнеса, выдохнули. Под американские ограничения попали четыре кыргызские компании, бездоказательно обвиненные в поставках "чувствительных товаров двойного назначения" российскому оборонному сектору.

Однако рестрикции в отношении частного сектора оказывают незначительное влияние на республику. В связи с этим, США решили "бить по больному" - по переводам из России. Фактически санкции против "Юнистрим", который владеет одноименной системой денежных переводов, влияют на нас больше, чем на россиян.

В Кыргызстане эта система находится на втором месте по объему входящих переводов. Ее доля рынка по итогам первого квартала этого года составила 22,7%. Только в первые три месяца года через "Юнистрим" в КР было переведено 9,04 млрд сомов.

Несомненно, американцы хотели ударить Кыргызстан ниже пояса. Но бизнес всегда находит выход. Ведь когда из России ушла Western Union, через которую в Кыргызстан переводилось 50% всех денег, то, в первую очередь, пострадала она сама, потеряв долю рынка. А ее место заняли другие системы.

Сигнал американцев мы приняли: было неприятно, но не критично. США не смогли навредить торговым отношениям Кыргызстана и России. На это указывает и реакция Москвы. РФ отнеслась к ограничениям без особого беспокойства и подтвердила свою приверженность продолжению сотрудничества с Кыргызстаном.

По факту угрозы Вашингтона в отношении нашей республики - это не более чем сотрясание воздуха. У США не так много реальных инструментов воздействия на экономику республики, тесно связанную с Россией. На самом деле потери от американских санкций против Кыргызстана несопоставимы с возможным ущербом от прекращения взаимовыгодного сотрудничества с РФ.

"Разрыв отношений с Россией - это экономический коллапс для нас. Это понимают, в том числе на Западе. За последние полтора-два года Кыргызстан на фоне всех этих событий однозначно выиграл. И не только за счет поставок запрещенных товаров. Если мы посмотрим у нас в стране сильно выросло швейное производство, банки и туристическая отрасли получили рекордную по итогам 2022 года прибыль. У нас от этой ситуации даже выиграло производство лифтов", - говорит эксперт Денис Бердаков.

Однако, по его словам, такая ситуация не может продолжаться вечно, поэтому скорее всего в ближайшие два года рост экономики страны замедлится. Для того, чтобы позитивный эффект от санкционной политики Запада был более устойчивым и долгосрочным Кыргызстану необходимо развивать производства полного цикла. Технологии для этого можно закупать в Китае и Турции.

В реальности любые санкции США и Европы - это ничто по сравнению с потерей Кыргызстаном партнера в лице России. По товарообороту все страны Европы, вместе взятые, и США занимают в общей торговле республики всего 14,2%, одна Россия - 19,6%.

Вместе с тем, нашу страну и Россию связывают не только торговые отношения. Не будем забывать о том, какую поддержку республике оказывают трудовые мигранты, находящиеся в РФ. Ежегодно они отправляют в страну миллиарды долларов ежегодно. Эти деньги стимулируют внутренний спрос в КР и питают нашу экономику.

Причем важны даже не сами переводы, а то, что почти миллион наших граждан трудоустроен. Представьте, что они вернуться в страну и пополнят ряды безработных? Это приведет к социальному взрыву и новым политическим потрясениям. Да, симпатизирующие Западу политики и общественники любят противопоставлять трудоустройству в России европейские возможности. Однако потребность США и ЕС в трудовых мигрантах из республики насчитывает всего несколько тысяч человек.

Единственным козырем, который остался у Запада - это отключение банков Кыргызстана от SWIFT. Насколько это опасно для экономики нашей страны?

"Реальные санкции США были введены против нашей экономической системы уже давно, еще в середине 2000-х годов. Наши банки не могут напрямую получать ни доллары, ни евро. Поэтому они открывают корреспондентские счета в Японии и Корее и работают через них. Отсюда и задержки в переводах. Сейчас из-за этой всей ситуации максимум, что может произойти - это нам окончательно перекроют SWIFT. Это на каком-то этапе создаст проблему, но мы уже сейчас видим, что бизнес нашел выход и использует для торговых расчетов криптовалюту", - заключил он.

Из слов эксперта следует, что открытого противостояния с Россией, Запад создавал для экономики Кыргызстана барьеры. А это совсем не дружественная политика. Сегодняшнее навязывание себя в качестве "основных" партнеров со стороны США и ЕС объясняется тем, что западники мечтают разорвать наши связи с РФ. Если это произойдет, к нам потеряют к нам интерес, бросят наедине с нашими проблемами: разрушенной экономикой, социально-политическим кризисом и уязвимостью перед террористической угрозой в регионе.

Нам никак нельзя поддаваться на уговоры и угрозы Вашингтона. Напротив, необходимо проявить стойкость перед давлением Запада. Ведь США и Европе нет дела до того, как мы будем жить после утраты нашего стратегического союзника, главного экономического партнера и внешнего рынка труда.