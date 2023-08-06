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В Бишкеке проинспектировали модернизацию муниципальных лифтов

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Заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Жыргалбек Шамыралиев проинспектировал ход выполнения работ по модернизации муниципальных лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В рамках выездной работы посетил многоэтажные жилые дома в Городке строителей и микрорайоне Восток-5, где ведутся активные работы по замене 7 пассажирских лифтов.

В ходе своего визита поручил директору муниципального предприятия "Бишкекгорлифт" Майрамбеку Саманчиеву ускорить работы по замене 100 лифтов до конца ноября 2023 года, при этом отметил обратить особое внимание на качество выполняемой работы.

В общей сложности в рамках производственной программы муниципальное предприятие "Бишкекгорлифт" на 2023 год предусмотрена заменена 100 единиц муниципальных лифтов.

В настоящее время по условиям договора произведена поставка 59 лифтов, из которых 47 лифтов полностью заменены и сданы в пользование.

На сегодняшний день муниципальным предприятием ведутся работы по модернизации 12 лифтов.


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URL: https://www.vb.kg/431518
Теги:
лифт, Бишкек, мэрия
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