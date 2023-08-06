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Аким Ленинского района встретился с директорами школ

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Аким Ленинского района Бишкека встретился с директорами общеобразовательных школ и детских садов района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"На встрече приняли участие заместитель акима по социальным вопросам Айзада Джунусова и директор районного центра образования Таалайгуль Темирканова.

Во время встречи директор районного центра образования Таалайгуль Темирканова сообщила, что в Ленинском районе находится 32 школы, и 20 дошкольных учреждений.

На совещании были подняты вопросы по подготовке школ к новому 2023-2024 учебному году и по подготовке материально технического обеспечения избирательных участков к предстоящим повторным выборам по Ленинскому одномандатному округу №26.

Глава поручил директорам школ оказать содействие по материальному техническому обеспечению УИКов и в санитарной очистке прилегающих территорий школ, а также продолжить проводить разъяснительную работу среди учителей о невмешательстве в выборах".


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URL: https://www.vb.kg/431519
Теги:
мэрия, Бишкек
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