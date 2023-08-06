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В Бишкеке благодаря спонсорам установлены 10 мусоросортировочных урн

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По инициативе Свердловского района за счет спонсоров установлены мусоросортировочные урны. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на первом этапе было изготовлено 10 штук урн, они были установлены вдоль тротуаров по следующим дислокациям:

- мкр. "Восток-5" Арбат - 3 шт;

- на пересечении пр. Чуй-ул. Курманжан Датка - 2 шт;

- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета им. Абдыласа Малдыбаева - 1 шт;

- на пересечении ул. Боконбаева-ул. Абдрахманова - 2 шт;

- напротив ОАО "Кыргызтелекoм" - 2 шт;

- на пересечении пр. Чуй – ул. Гоголя со стороны школы.

Муниципалитет столицы благодарит спонсоров за неравнодушие к чистоте в городе, а жителей столицы просит доносить мусор до урн и мусорных баков, не портить муниципальное имущество и уважать труд сотрудников городских служб.


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URL: https://www.vb.kg/431523
Теги:
благоустройство, мусор, Бишкек, Помощь, мэрия
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