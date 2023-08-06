Как будет выглядеть столичная улица Гастелло? 3D-визуализация проекта

Главный архитектор Бишкека Урмат Карыбаев полностью пересмотрел концепцию проекта пешеходной зоны по улицы Гастелло. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, специалисты МП "Бишекглавархитектура" завершили концептуальный эскизный проект, который соответствует международным стандартам и отвечает всем требованиям современной урбанистки.

Сотрудники предприятия завершили 3D визуализацию благоустройства сквера на улице Гастелло. Местом была выбрана улица Гастелло, от Медерова до Абая, протяженностью более 500 м.

По проекту МП "Бишкекглавархитектура" вся улица планируется стать пешеходной с уже существующей гостиницей и рестораном, также тут в будущем планируется размещение различных кафе, магазинов и бутиков.

Вдоль существующего распределительного канала архитекторами предложено сделать пешеходную аллею с ручьем.

Отдельное место выделено под размещение современной детской игровой зоне, на которой предлагается установка популярного во многих странах устройство для детей "Архимедов винт". Он наглядно показывает детям законы физики. Развивает воображение интерес к наукам.Также проект предусматривает современную деревянную детскую площадку.