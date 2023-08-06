Число жертв схода оползня в Грузии возросло до 14 человек

Спасатели обнаружили на месте сошедшего в Грузии оползня тело четырнадцатого погибшего. Об этом 5 августа сообщил телеканал "Рустави 2".

К настоящему времени установлены личности шести погибших.

Председатель парламента Грузии Шалва Папушвили отметил, что помощь местным спасателям из других стран не требуется.

Спасатели продолжают поиски еще 23 человек. В поисково-спасательной операции участвуют 400 специалистов, задействованы вертолеты, дроны и спецтехника.

Число погибших достигло 11. В стране объявили 7 августа днем траура

Оползень рядом с гостиницей "Сансет Шови" в Грузии сошел 3 августа. Объем грязевой массы составил более 5 млн куб. м. Он уничтожил коттеджи с туристами, отдыхавшими вдоль русла реки.