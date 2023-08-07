ЮНЕСКО запускает новый региональный проект по криосфере в Центральной Азии

Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы совместно с Межправительственной гидрологической программой организовало в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже (Франция) семинар по запуску проекта "Укрепление устойчивости стран Центральной Азии путем содействия региональному сотрудничеству в области оценки высокогорных нивально-гляциальных систем с целью разработки комплексных методов устойчивого развития и адаптации к изменению климата". Проект направлен на укрепление адаптационного потенциала пяти стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана к воздействию изменения климата на криосферу через оценку, развитие регионального сотрудничества и взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Основная цель проекта - объединить знания о криосфере, включая ледники, вечную мерзлоту и снежный покров, и понять ее влияние на территории, расположенные ниже по течению путем усовершенствования сбора и анализа данных, проект стремится предоставить региональным заинтересованным сторонам всестороннюю информацию, необходимую для принятия эффективных решений и разработки стратегий повышения устойчивости.

Семинар прошел в гибридном формате и собрал более 90 участников со всего региона: представителей государственных органов, отвечающих за координацию проекта на национальном уровне, научно-исследовательских институтов, участвующих в проекте, а также международных организаций, имеющих отношение к проекту. С приветственным словом на семинаре выступили г-жа Лидия Брито, и.о. заместителя Генерального директора ЮНЕСКО по науке, и г-н Владимир Мамаев, региональный технический советник ПРООН, а также послы участвующих стран Центральной Азии, которые выразили свою приверженность реализации проекта и готовность к решению актуальной задачи повышения устойчивости к последствиям изменения климата.

В ходе семинара были представлены цели, методология и ожидаемые результаты проекта. Этот региональный проект по криосфере в Центральной Азии знаменует собой важный этап в коллективных усилиях по борьбе с изменениями климата и повышению устойчивости в регионе. Благодаря объединению усилий ключевых заинтересованных сторон и укреплению регионального сотрудничества эта инициатива сыграет ключевую роль в продвижении стратегий устойчивого развития и адаптации. Для ЮНЕСКО большая честь объявить об успешном запуске этого проекта и ожидать положительного влияния, которое он окажет на страны Центральной Азии.