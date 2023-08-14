Сколько выдано кредитов по проекту "Финансирование сельского хозяйства-11"

Пресс-служба Минсельхоза предоставила краткую информация о выданных кредитах по проекту "Финансирование сельского хозяйства-11".

По категории "Растениеводство" всего выданы 1999 кредитов на общую сумму 838313 тысяч сомов, из которых:

– ОАО "Айыл Банк" - 1105 кредитов на 473948 тысяч сомов;

– ОАО "РСК Банк" - 894 кредитов на 364365 тысячов сом.

По категории "Животноводство" всего выданы 5205 кредитов на общую сумму 2400206 тысяч сомов, из которых:

– ОАО "Айыл Банк" - 2480 кредитов на 1167796 тысяч сомов;

– ОАО РСК "Банк" - 2725 кредитов на 1232410 тысяч сомов.

Всего по 2 категориям выданы 7204 кредитов на общую сумму 3238519 тысяч сомов.

– ОАО "Айыл Банк" - 3585 кредитов на 1641744 тысяч сомов;

– ОАО РСК "Банк" - 3619 кредитов 1596775 тысяч сомов.