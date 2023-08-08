В Кыргызстане зарегистрировано более 2 млн голов крупного рогатого скота

За 1 полугодие 2023 года по республике в информационной системе СИОЖ в настоящее время в активном статусе (живые) зарегистрированы - 2 169 709 голов крупного рогатого скота. Из них за 1 полугодие идентифицированы и зарегистрированы 343 082 голов.

Как сообщает пресс-служба Министерства сельхозразвития, по республике поголовье свиней в информационной системе СИОЖ в активном статусе в настоящее время составляет - 8 443 голов. Из них за 1-полугодие 2023 года идентифицированы и зарегистрированы всего лишь 2 438 голов.

По проведению идентификация группы животных, как пчелосемьи, домашние птицы и рыбы, за 1 полугодие идентифицированы и зарегистрированы в СИОЖ 42 птицеводческих хозяйства. Также в 460923 личных подсобных хозяйствах взяты на учет 3556693 головы домашних птиц.

По проведению идентификации пчелосемей в 1282 пасеках идентифицированы 83757 пчелосемей, из них зарегистрированы в информационной системе СИОЖ 77 537 пчелосемей или регистрация выполнена на 92%.

По проведению идентификации рыбных хозяйств в 376 хозяйствах идентифицированы 1585 прудов и водоемов, из них зарегистрированы в информационной системе СИОЖ 1558 прудов и водоемов или регистрация выполнена на 98%.

Также в целях реализации проекта "Повышение безопасности пищевых продуктов животного происхождения путем создания комплексной интеллектуальной системы идентификации и отслеживания животных в Кыргызской Республике" в 1 полугодии специалисты из Кореи провели мониторинг по Чуйской области в части прослеживаемости мяса и мясных продуктов и рассмотрено дальнейшее действие по реализации данного проекта.

В настоящее время в целях обеспечения безопасности мяса и мясной продукции через СИОЖ выдается протокол испытания с QR-кодом, в котором содержится информация об идентификационном номере животного, типе, дате рождения, клиническом состоянии, где и когда было забито, результаты исследования протокола и дата подачи документов. Каждый гражданин имеет возможность узнать о происхождения мяса животного происхождения.

В настоящее время продолжается проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных.