Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию вокруг месторождения "Жыргалан"

Президент Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" прокомментировал ввод в эксплуатацию угольное месторождение "Жыргалан" в Иссык-Кульской области, которое до этого простаивало 12 лет.

После того, как стало известно о вводе в эксплуатацию угольного месторождения "Жыргалан", отдельные лица и некоторые СМИ начали утверждать, что это неправда и возобновил работу не шахта "Жыргалан", а другое предприятие. В целом расскажите детально о судьбе месторождения "Жыргалан".

- Да, конечно расскажу. Вначале хочу немного остановиться на предыстории этой шахты. Это месторождение после развала СССР пришла в упадок. В 2009 году государство с целью передачи ее в частное владение выставила на аукцион. В аукционе принимали участие три компании, среди них были и зарубежные. По итогу аукцион выиграла компания, которая принадлежала моему брату Сабыру Жапарову. После аукциона мой брат хотел переписать ее себе, но оказалось, что правительство ее продало обманным путем. Когда месторождение ставили на аукцион, говорилось, что у нее долги в размере 25 млн сомов. Но после аукциона выяснилось, что долгов гораздо больше и сумма составляет около 80 млн сомов. Ввиду того, что мой брат вложил в это дело первый капитал, у него не было другого выхода, как разрабатывать шахту. В течение двух лет еле как удалось закрыть долги. Так с 2011 года шахта полностью начала работу. Но в 2014 году власти того времени силами криминальных элементов отобрали шахту. Я тогда был под арестом, а после освобождения был вынужден покинуть страну. Поскольку в дальнейшем в силу того, что шахтой управляли непрофессионалы своего дела, через некоторое время она прекратила работу. За это время на шахте погибнут два сотрудника МЧС. Далее ее затопит вода. С тех пор шахта была заполнена водой.

После того, как я пришел к власти, мой брат сказал, что хочет вернуть свою шахту. Я ему отказал, отметив, что ситуацию могут истолковать неправильно. Но в прошлом году ко мне обратился один бизнесмен и попросил разрешение на разработку шахты. Я ему сказал, если он уверен, что сможет реализовать потенциал шахты, и если от этого будет польза народу, то я ему разрешу.

Так сейчас шахту разрабатывает бизнесмен по имени Марат. В течение двух лет он проводил подготовительные работы. Взял кредит в Кыргызско-Российском фонде развития в размере 1 млн 700 тыс долларов США. Все эти деньги он сразу перевел на завод в России и привез на шахту новую конвейерную систему. Также на свои средства бизнесмен привез из Китая комбайн по добыче угля и другие виды техники. Теперь даст Бог шахта "Жыргалан" может непрерывно работать до 20 лет. Ранее техника по добыче угля была в виде однотонных вагонов установленных в 60-е годы. Вместо них сейчас на шахте установили современные конвейеры. Убежден, что шахта не только себя оправдает, но и даст ощутимую прибыль.

Теперь остановлюсь на утверждениях "мол, шахта лежит затопленной". Да, та наружная часть, которая была ранее затоплена, по-прежнему остаётся под водой. Сейчас уголь добывают с другой стороны. Точнее сделали два туннеля. Уголь будут добывать также и с затопленной стороны. Туда сейчас роют новый туннель. В целом весь уголь, который есть на шахте, будет добыт. Сейчас лицензия есть только у одного человека. Нет прежнего беспредела. Я надеюсь, что с Божьей помощью шахта сможет обеспечивать половину населения Иссык-Куля углем. Пользуясь случаем, хочу обратиться к тем нашим гражданам, которые говорят, что якобы шахта не работает. Я вас прошу, если вы сами не делаете ничего во благо развития страны, то хотя бы не вредите. Вместо этого, будет правильней, если вы будете поддерживать и всячески хвалить проекты, которые приносят нашей стране пользу.