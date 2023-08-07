В ГНС озвучили, какое наказание ждет тех, кто не оплатит налог на транспорт

Начальник управления местных налогов ГНС Мурат Жамакеев в ходе эфира "Биринчи радио" рассказал, какое наказание ждет тех, кто не оплатит налог на транспорт, передаёт Акипресс.

"Вся информация интегрируется с системой "Унаа". Мы видим, сколько у гражданина Иванова машин и знаем, за какую он не оплатил налог. Раньше у нас не было таких данных, но сейчас система отлажена. Поэтому гражданину Иванову, за неуплату налога на транспорт в прошлом году грозит штраф в размере 1 000 сомов", - пояснил он.

На вопрос о том, как ГНС обязывает граждан оплатить и штраф, и налог, он ответил, что по месту жительства направляется извещение, также владельца может посетить инспектор ГНС.

"Оформляется протокол в электронной системе, выносится решение. Второй вариант - если неуплачен налог на имущество, то "Кадастр" не будет оформлять сделки по имуществу. После уплаты долга и штрафа Налоговая служба выдаст справку и только после этого "Кадастр" снова будет проводить сделки с имуществом", - добавил он.

По словам Н.Жамакеева, аналогичная норма действует и в отношении юридических лиц, только сумма штрафа для них составляет 5 000 сомов.