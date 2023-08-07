Чей проект - бишкекские скинхеды?

Скинхеды в столице Кыргызстана – звучит примерно как "горячий снег". Когда подобные эксцессы происходят где-то в России, это вызывает возмущение, негодование, но не шок. В Российской Федерации, увы, попадаются недоученные и недовоспитанные индивиды, считающие, что цвет кожи и разрез глаз ставит их выше других людей (особенно некоренного населения). Но чтобы вести себя подобным образом на родине кыргызов – для этого надо быть или полным отморозком, или серьезно больным душевно.

В соцсетях, напомним, распространялись видеоролики, на которых некие молодые люди с фашистской атрибутикой нападали на кыргызских подростков, избивали и унижали их на национальной почве…

Троих скинхедов милиция задержала. Все они оказались малолетками (самый старший – 2006 года рождения). Сейчас с ними проводят профилактическую работу, попутно выясняя, что подтолкнуло их к таким действиям и на что они, собственно, рассчитывали.

А кыргызское общество тем временем строит собственные догадки. Все сходятся во мнении, что вряд ли эти юнцы "работали" исключительно по своей инициативе. По всей вероятности, за ними кто-то стоит. Кто именно? Некоторые граждане, считающие себя политическими экспертами, утверждают, что подростков славянской наружности натравила на их азиатских ровесников… Россия. В качестве организаторов беспредела называют ГРУ и ФСБ. Объясняют так: Россия, дескать, решила создать в Кыргызстане некий очаг напряженности. Раздуть конфликт на национальной почве, столкнуть лбами русских и кыргызов, чтобы первые завопили: "Путин, введи войска!"

Версия не выдерживает никакой критики. Во-первых, России сейчас совершенно не до того, чтобы оттягивать военные силы от Украины и перемещаться в Центральную Азию. Во-вторых, никоим образом не выгодно, чтобы где-то кто-то говорил о "русском фашизме" - именно сейчас, когда страна официально борется с украинским нацизмом.

Кому и зачем могли понадобиться скинхеды в центральноазиатских республиках?

Мнение политолога Марса Сариева:

- Начну вот с чего. Еще в 20-х годах прошлого века в Центральной Азии началось распространение ваххабизма. Как проекта. После серии спецопераций британских спецслужб на Ближнем Востоке (восстание против Османской империи) легендарный разведчик Лоуренс Аравийский командованием Великобритании был перемещен в северную Индию. И там в 20-х годах он основал движение "Таблиги Джамаат".

Многие такие проекты носят долгоиграющий характер, и создаются они англосаксами, а не саудитами, не арабскими лидерами. Даже Усама бен Ладен был агентом англосаксов и был сначала у них под контролем – так же как Шамиль на Кавказе был сначала агентом спецслужб России, а потом вышел из-под контроля.

Такого формата действия в основном запускаются такими крупными государствами, как США. В Афганистане все радикальные движения – "Аль-Каида", ИГИЛ – контролируются западными структурами. "Талибан" тоже. Сейчас нарастает угроза на севере Афганистана в отношении наших центральноазиатских республик, и это, скорее всего, работа западных центров, которые контролируют религиозные движения такого формата.

В Кыргызстане религиозная ситуация, к счастью, стабилизировалась. Считать, что ваххабизм или шиизм может носить деструктивный характер, думаю, преждевременно. Если и возникнут какие-то конфликты на этой почве, то только по проекту или сценарию западных спецслужб, которым нужно дестабилизировать Центральную Азию – чтобы создать большие проблемы России и Китаю.

Недавно в пригороде Бишкека, если помните, был взят террорист, до этого была спецоперация на юге, в Ошской области, где тоже обезвредили террористическую группу. Эта группа была выпестована спецслужбами Запада и десантирована в Кыргызстан с целью дестабилизации. Еще была группа, которая прилетела из Стамбула – с теми же целями… Я думаю, что наши органы нацбезопасности работают эффективно, и говорить о том, что пойдет обострение с этой стороны, не приходится. Хотя надо, безусловно, быть начеку и не забывать о том, что террористов к нам засылает отнюдь не Афганистан.

Меня настораживает другое. Та самая задержанная на днях группа скинхедов. Ребят славянской национальности, которые избивали кыргызов. Я думаю, здесь надо копать. За этими скинхедами, скорее всего, тоже стоят именно западные спецслужбы, которым нужно создать здесь ситуацию раздора между славянским и мусульманским населением. Если бы эти скинхеды курировались Россией – это был бы с ее стороны самоубийственный шаг. А если предположить, они были самостоятельно выращены в Кыргызстане… Ну подумайте сами: находясь в Кыргызстане, издеваться над кыргызами – это нонсенс.

Тенденция очень опасная. В России, кстати, сейчас наблюдается тоже очень опасная тенденция – силовые структуры врываются в мечети, арестовывают мигрантов… Это вызывает встречную реакцию: мигранты вооружаются, и может возникнуть очень сильное противостояние. Все это, конечно, режиссируется извне.

Недавно в Ташкент прибыли представители британской ЧВК. Это МИ-6, самая сильная спецслужба мира. Вряд ли это случайность. Они хотят разместить в Узбекистане точку якобы для противодействия афганскому экстремизму. Но Афганистан, как я уже сказал, сам по себе особой опасности не представляет. А то, что у нас под боком размещается британская ЧВК, - симптом тревожный: в сторону Центральной Азии с Ближнего Востока перемещается горячая фаза дестабилизации…

Марс Осмонкулович, как считаете – в Кыргызстан в перспективе тоже могут зайти иностранные ЧВК по примеру Узбекистана?

- Нет. Исключено. В Кыргызстане пока еще сильно влияние России. Но тема очень сложная, надо разбираться и разбираться, и быть очень осторожными.