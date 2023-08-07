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В горных районах Кыргызстана ожидаются сели и наводнения

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- Назгуль Абдыразакова
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С 7 по 8 августа в связи с нестабильной погодой и ожидаемыми проливными дождями в предгорных и горных районах республики возможны наводнения и сели. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, в отдельных районах ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер западный, скорость будет достигать до 4-9 метров в секунду, местами 15-20 метров в секунду.

Во избежание затопления МЧС рекомендует оборудовать и очищать водоотводные канавы и трубы, возле домов и расположенные в границах участка.

А также проводить мероприятия по очистке дренажных узлов с соблюдением техники безопасности и привлечением ресурсов местного населения и учреждений, предприятий, организаций.


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URL: https://www.vb.kg/431537
Теги:
МЧС, погода, сель, Кыргызстан, Наводнение
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