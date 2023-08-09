В Баткенской области после реконструкции открылась турбаза "Дугоба"

Завершился капитальный ремонт и реконструкция альпинистическо-туристической базы "Дугоба", расположенного на территории Уч-Коргонского лесхоза в Баткенской области.

По сообщению пресс-службы Минсельхоза, В ходе строительно-монтажных работы были полностью обновлены 5 коттеджей турбазы, включая замену систем отопления и водоснабжения, кровли, ремонт санузлов, облагораживание территории, а также облицовка фасада и внутренняя отделка. Кроме того, было закуплено и поставлено технологическое оборудование: ванны моечные, производственные столы, плита электрическая, шкафы холодильный и морозильный, кухонные стеллажи, шкаф для посуды, 14 комплектов обеденного стола со стульями.

Средства на эти цели были выделены в рамках проекта "Интегрированное управление лесными экосистемами Кыргызской Республики", финансируемого Всемирным банком и Глобальным экологическим фондом в целях организации туристической и доходообразующей деятельности, а также использования рекреационных возможностей пилотного лесхоза. Общая сумма составляет 34 119 143,82 сома.

Горный альплагерь "Дугоба" расположен в 40 км от города Кадамжай на высоте 2200 метров среди арчевых лесов и скально-снежных вершин, среди которых выделяются пики Ахунбаева(5200м.), Матерей (5010м.), Фрунзе (4550м.) и другие. Созданный в 1982 году, на территории Уч-Коргонского лесхоза, альплагерь был передан на долгосрочное пользование Узбекской ССР. В те годы альплагерь был для военнослужащих, но позже стал центром отдыха и туризма, особенно для альпинистов. В 1997 году горный альплагерь "Дугоба" был возвращен Кыргызстану.

Надеемся, что в ближайшем будущем турбаза "Дугоба", расположенная в одном из красивейших мест, откроет свои двери для всех любителей туризма, горных пейзажей и чистого воздуха, а также внесет заметный вклад в экономику страны.

Есть места для отдыха 84 человек, ежегодно от турбазы "Дугоба" планируется получать 2 миллиона сомов дохода.