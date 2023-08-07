9 августа в некоторых районах Бишкека не будет питьевой воды

9 августа с 10.00ч. до 18.00ч. будет приостановлена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, район отключения ограниченный улицами: ул. Жайыл Баатыра- ул.Садырбаева - ул.Абдрахманова - ул.Шералиева.

Отключение связано с проведением ремонтно-профилактических работ, установкой перемычки диаметром 200мм. и заменой задвижки диаметром 100мм. В связи с чем, временно будет прекращена подача холодной воды.

ПЭУ "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.