МИД: На автодороге "Душанбе-Куляб-Хорог" произошло крупное ДТП

6 августа текущего года в 19:30 вечера на автодороге "Душанбе-Куляб-Хорог" в городе Куляб произошло крупное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, грузовик модели "Дулон" столкнулся с несколькими легковыми автомобилями и двумя жилыми домами из-за отказа тормозной системы. В результате аварии более 13 человек погибли и более 20 получили ранения. Точное количество уточняется.

По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона на место происшествия выехали министр внутренних дел, министр здравоохранения, глава Хатлонской области и другие официальные лица.

По предварительным данным Министерства, среди погибших и пострадавших граждан Кыргызстана нет.