Погода
$ 87.60 - 88.10
€ 96.00 - 97.00

МИД: На автодороге "Душанбе-Куляб-Хорог" произошло крупное ДТП

256  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

6 августа текущего года в 19:30 вечера на автодороге "Душанбе-Куляб-Хорог" в городе Куляб произошло крупное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, грузовик модели "Дулон" столкнулся с несколькими легковыми автомобилями и двумя жилыми домами из-за отказа тормозной системы. В результате аварии более 13 человек погибли и более 20 получили ранения. Точное количество уточняется.

По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона на место происшествия выехали министр внутренних дел, министр здравоохранения, глава Хатлонской области и другие официальные лица.

По предварительным данным Министерства, среди погибших и пострадавших граждан Кыргызстана нет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431548
Теги:
ДТП, Таджикистан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  