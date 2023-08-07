Погиб главный инженер Таласского УВХ Марат Молдобеков

5 августа 2023 года в авиакатастрофе на 34-м году жизни погиб молодой и перспективный сотрудник Таласского ГУВХ Манас Кенжебекович Молдобеков. Об этом сообщает пресс-центр Службы водных ресурсов при Минсельхозе.

Выпускник Кыргызского технического университета имени Раззакова по специальности "Гидротехническое строительство" показал себя грамотным специалистом.

Его коллеги говорят, что работая на должности главного инженера, Манас Кенжебекович душой болел за работу. Он был действительно знающим свое дело специалистом.

Коллектив Службы водных ресурсов при МСХ КР скорбит о случившемся и приносит соболезнования родным и близким Манаса Молдобекова.