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Бишкекчанку приговорили к штрафу за межнац

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- Канат Кожоев
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Первомайский районный суд приговорил бишкекчанку М.А. к штрафу в размере 100 000 сомов за возбуждение межнациональной вражды.

В прошлом году во время мониторинга соответствующими службами социальной сети "Тик-Ток" был обнаружен аккаунт с видеозаписью, которая вызвала широкий общественный резонанс. На видео блогер М.А., обращаясь к своим многочисленным подписчикам, выступает с речью, которую экспертиза признала направленной на возбуждение межнациональной розни и пропаганду превосходства или неполноценности граждан по национальному признаку.

М.А. утверждает, что, наоборот, рассказывала о недопустимости ущемления кого бы то ни было на основании его национальной принадлежности, а милиция, по ее утверждению, вырвала слова из контекста и представила все в извращенном виде.

Свою вину М.А. не признала и на заседании Бишкекского городского суда, где уголовное дело рассматривалось по ее апелляционной жалобе. Но вторая судебная инстанция также признала ее виновной и оставила без изменений предыдущий приговор.


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URL: https://www.vb.kg/431556
Теги:
суд, Бишкек, межнац
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