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В столичном жилом массиве Ак-Орго появится новый сквер

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- Назгуль Абдыразакова
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В столичном жилом массиве Ак-Орго появится новый сквер. Об этом сообщает бишкекский муниципалитет.

По его данным, на новой площадке предусмотрены малые архитектурные формы, детская площадка, баскетбольные площадки, амфитеатр, скамейки, тротуары, туалеты, озеленение территории. Общая площадь сквера - 2,4 га.

На сегодняшний день завершена укладка водопроводных и канализационных труб, пробурена скважина, установлен насос на глубине 164 метра, произведена заливка фундамента туалета.

В настоящее время ведутся работы по кирпичной кладке наружных стен туалета, установке бордюров и брусчатки на тротуарах, укладка водопроводных труб для полива.

Подрядной организацией выступает ОсОО "Дорстройгрупп".


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URL: https://www.vb.kg/431562
Теги:
строительство, Бишкек, досуг, жилмассив
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