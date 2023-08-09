В Бишкеке продолжается демонтаж от незаконной пристройки

Управлением по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек продолжается демонтаж входных групп, не соответствующих эскизным проектам, а также самовольно возведённых строений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"На месте работают сотрудники управления совместно с сотрудниками МП "Тазалык".

Так, в ходе работ демонтировано 178 объектов из них 5 капитальные пристройки, 69 навесов, входных групп и 103 рекламных конструкций по улице Байтик Баатыра от ул. Кулатова до 8-го микрорайона.

После проведения разъяснительных работ владельцы самовольно установленных объектов демонтируют в добровольном порядке.

Ранее, со стороны управления выданы уведомления об освобождении муниципальной территории от самовольно установленных объектов, а также построенных или строящихся зданий и строений с нарушением действующих норм законодательства".