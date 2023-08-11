Организаторы финансовой пирамиды получили на двоих 14 лет тюрьмы

36-летний Александр О. и 38-летняя Галина Б. Ленинским районным судом приговорены к большим тюремным срокам. О. получил 7 с половиной лет, Б. – 6 с половиной лет лишения свободы. С обоих взыскано солидарно почти 14 с половиной миллионов сомов в счет возмещения материального вреда потерпевшим.

Судебная коллегия по уголовным делам и делам о проступках Бишкекского городского суда этот приговор утвердила.

Преступления Александр и Галина совершали не вдвоем, а в содружестве с еще несколькими неустановленными следствием лицами. Организовали финансовую пирамиду с привлечением денег все новых и новых клиентов – под предлогом выгодного вложения с получением солидных дивидендов в электронной валюте.

Потерпевших много. Люди несли в офис мошенников крупные суммы – кое-кто по два-три миллиона сомов. Получив деньги у клиента, О. и Б. через некоторое время объявляли ему, что средства заморожены, потому что на данный момент в личном кабинете у него отсутствует доступ к выводу электронных дивидендов.

Пытаясь оспорить приговоры предыдущих инстанций, защита О. и Б.. в Верховном суде настаивала на их полной невиновности: ни у того, ни у другой нет юридически оформленных на них свидетельств об организации компании, каких-либо бухгалтерских документов или договоров с клиентами. Это якобы доказывает, что они сами были всего лишь клиентами нечестной компании, а ни в коем случае не ее организаторами и руководителями. На видеозаписи, приобщенной к материалам уголовного дела, нынешние подсудимые рассказывают о том, как сказочно они обогатились с помощью этой фирмы.

То есть ведут себя как классические участники классической финансовой пирамиды.

Но на видео Александр и Галина называют себя представителями и партнерами упомянутой компании, разъясняя, что чем больше денег переведут собравшиеся на презентацию потенциальные клиенты и чем больше родственников, друзей и знакомых они приведут в этот офис, тем больше дивидендов получат.

Виновность их полностью подтвердилась свидетельскими показаниями, протоколами очных ставок и другими доказательствами.

Верховный суд оставил в силе приговоры районного и городского судов.