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ГКНБ: При получении крупной суммы денег задержан член ОПГ

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При получении крупной суммы денег задержан член ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 8 августа 2023 года в рамках возбужденного уголовного дела по ст.208 ч.2 п.8 (Вымогательство) УК КР при получении крупной суммы денег задержан член ОПГ К.Асанбека О.у.Н., 1984 г.р. урож Нарынской области, ранее трижды судим, отбывал срок уголовного наказания в учреждении №31 СИН при МЮ КР, последний в течение полугода путем шантажа и угрозы физической расправы на постоянной основе получал у потерпевшей денежные средства.

Задержанный Н. у. О. водворен в ИВС.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/431574
Теги:
вымогательство, задержание, ГКНБ
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