"Моего сына избили и вывезли за город, а преступники гуляют на свободе"

Гражданка Кыргызстана Гульнара Акунова обратилась к председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой взять дело об избиении ее сына под свой контроль, так как, по ее словам, одним из участников инцидента является сотрудник Пограничной службы и который, судя по всему, может уйти от ответственности.

По ее словам, четверо юношей в Бишкеке избили ее сына, затем посадили его в машину и увезли за город в поле, где и оставили избитым.

"Они били его несколько часов подряд. Эти парни вывезли моего сына за город в Кок-Жар на поле и сняли с него дорогие часы стоимостью 15 тысяч долларов и забрали некоторую сумму денег. После всего он вызвал милицию и друзей. Приехали сотрудники Аламудунского РОВД, которые на следующий день полдня его возили по точкам, даже не удосужившись показать врачам. Только к вечеру друг повез его в больницу.

Оперативники Аламудунского РОВД не смогли найти этих парней и дело передали в Ленинское РОВД, сотрудники которой нашли всех четверых очень быстро. Потом мне сказали, что так как моего сына били на территории Аламудунского РОВД, то дело опять перекинули туда и вот там началось самое интересное.

Родители обидчиков мне прямо сказали, что нам легче "раскидать" судей и сотрудников милиции, чем оплатить нам ущерб и лечение. Сами же обидчики утверждают, что якобы везли моего сына за город в поле, чтобы спасти его, помыть лицо. Кто будет везти за город человека, которого ты сам же избил, чтобы спасти его?

Но самое интересное, что двое из четверых вдруг выпали из дела. То есть если сотрудники Ленинского РОВД быстро нашли всех четверых обидчиков, то теперь в Аламудунском РОВД утверждают, что личность двоих не выяснена", - рассказывает Гульнара.

Оставшихся двоих следственный судья Аламудунского райсуда отпускает под домашний арест несмотря на все протесты потерпевшей стороны.

"Более того, обидчикам моего сына инкриминируют просто грабеж, хотя на мой взгляд - это разбой и похищение. Думаю, со мной согласятся многие люди, даже не имеющие даже юридического образования.

В заключении судмедэкспертизы говорится, что мой сын получил менее тяжкий вред здоровья, хотя любой, кто посмотрит на фотографию сына, может не согласиться с таким заключением", - добавила мать потерпевшего.