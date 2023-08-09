Солнце не впрок. Врач объяснил, когда загар может спровоцировать рак кожи

Держитесь подальше от солнца - в последние годы все чаще советуют онкологи. Так как рак кожи – меланома сегодня одна из самых распространенных злокачественных опухолей и вызывает огромное число летальных исходов. Подтвердили это и исследования ученых Американской академии дерматологии: в 80 процентах случаев причиной заболевания раком является излишнее облучении кожи именно в детстве, до достижения 18 лет, когда кожа пропускает больше всего вредных излучений.

"В наших краях в летние дни солнце особенно опасно, - сказал в интервью vb.kg Дилмурат уулу Тилек, завуч кафедры дерматовенерологии КГМА им.Ахунбаева, врач-дерматовенеролог медицинского центра "ЮРФА". – Как говорится, много солнца не бывает впрок.

Но даже зная об этом, многие кыргызстанцы, особенно молодежь, летом стремятся обязательно загореть. Самая серьезная причина, по которой стоит избегать загара, это то, что солнечные лучи вызывают сильные изменения в коже, способствующие образованию рака кожи. Меланины, которые содержатся в нашем организме, определяют цвет нашей кожи, волос и даже глаз. Их одинаковое количество у негроидной или европейской расы, но индивидуально вырабатывается у кого-то больше, у кого-то меньше. У детей они составляют 1 процент, у подростков - 5-6 процентов, у взрослых – 10 процентов.

Они и дарят нам столь желанный загар. Но из пигментных клеток может образоваться и меланома - злокачественная опухоль. При контакте с солнечными лучами меланин поглощает излучение и создает "защитный экран", но в то же время утолщается слой кератиноцитов (особые стволовые клетки), усиливается деление меланоцитов (специальные клетки кожи, которые вырабатывают меланин). Отсюда появляются проблемы.

Как указано во многих источниках, существует шесть фототипов кожи по шкале американского дерматолога Фитцпатрика, которая была разработана им в 1975 году. Люди кельтского фототипа имеют самый светлый оттенок кожи, часто с веснушками, цвет волос - рыжий или светлый блонд, глаза голубые. Представители этого фототипа практически никогда не загорают (их кожа не принимает загар), риск возникновения солнечных ожогов очень велик. Кожа обладателей людей второго типа – нордического - характеризуется светлым оттенком и высокой чувствительностью к УФ-излучению. Риск обгорания велик, но нордический фототип кожи незначительно, но принимает загар. Глаза у людей этого типа голубые, зелёные или серые, волосы блонд и каштановые. Кожа людей с тёмным европейским фототипом, характеризующаяся смуглым оттенком, хорошо поддается загару, причем с минимальным обгоранием на солнце. Глаза у представителей этого фототипа - от серого до светло-карего, волосы тёмно-русые и каштановые. Четвертый фототип - средиземноморский. Смуглая, оливковая кожа, почти не обгорает на солнце. Загар на кожу ложится всегда хорошо. Глаза темные, волосы темно-каштановые. У обладателей индонезийского фототипа коричневый оттенок кожи, очень смуглая. Люди с этим фототипом кожи не обгорают на солнце. Загар характеризуется темным оттенком. Волосы и глаза темные. И шестой фототип - африканский. Люди этого фототипа имеют наиболее темный оттенок кожи. Загар лишь делает кожу еще темнее, и они не обгорают. Глаза и волосы черные.

В зависимости от перечисленных фототипов кожи используются и крема в градации – 30, 40, 50, 60. Их обязательно надо иметь при себе особенно белоликим людям, если они едут отдыхать на озеро Иссык-Куль.

Но это не означает, что людям азиатской внешности использовать крема не обязательно?

Веснушки, пятна могут появиться на коже любого фототипа. И очень правильно, что защитные крема стали использовать даже мужчины, потому что они очень хорошо помогают и надежно защищают от солнца.

Насколько надежно защищают солнцезащитные кремы? Периодически возникают разговоры о том, что они сами могут стать причиной рака.

Проблема не в том, что солнцезащитные средства вызывают рак, а в том, что люди ждут от них слишком многого. Человек, обмазавшись кремом, может целый день лежать на солнце в уверенности, что он защищен, хотя средство может быть уже давно смыто водой или потом, стерто одеждой, песком и т. д. Крем - не броня. Он немного увеличивает время безопасного пребывания под солнцем, но не растягивает его до бесконечности. А против ультрафиолета высокой интенсивности не защитит ни один крем. Единственное надежное средство - уйти в тень.

А есть какая-то профилактика кожи после загара?

Необходимо использовать смягчающие крема, мази, лосьоны, чтобы убрать зуд и шелушение. В случае ожога я рекомендую использовать антигистаминные препараты. При обгоревшей коже или лучевом дерматите (в том случае, когда кожа начинает отслаиваться) нужно следить, чтобы на травмированную пораженную часть не попала инфекция. При появлении подозрительных нездоровых пятен необходимо срочно обратиться к врачу.

На днях ко мне обратились два пациента, вернувшиеся с Иссык-Куля, с подозрением на рак кожи. Мы обследовали их по системе ABCDE, которая представляет собой аббревиатуру, включающую пять основных признаков: асимметрия, границы, цвет, диаметр и эволюция. Правильное распознавание этих признаков помогает выявить ранние стадии меланомы и других видов рака кожи, что позволяет своевременно начать лечение и повышает шансы на полное выздоровление. Чем больше на теле родинок, тем больше должно быть настороженности по раку кожи.

Но и о плюсах загара в последние годы пишут немало. Даже ученые считают: воздействие солнца благоприятно не только для физического, но и для психического здоровья.

Плюсы от солнечного света, безусловно, есть. Загар свидетельствует о хорошей переносимости ультрафиолетовых лучей и благоприятном их воздействии на человека. В его организме образуются биологически активные вещества, стимулирующие деятельность нервной и эндокринной систем, улучшается обмен веществ, повышается сопротивляемость к инфекционным и другим заболеваниям. Кроме того, под влиянием ультрафиолетовых лучей образуется витамин D, который способствует всасыванию из кишечника кальция, необходимого для костной ткани. Как известно, у детей при недостатке витамина D развивается рахит. Причем этот витамин обеспечивает нормальную активность многих ферментов.

И что касается депрессии, соглашусь: солнечные лучи, если их принимать в определенное время и в умеренных дозах, могут положительно повлиять на психологическое состояние человека. Но, несмотря на положительное влияние солнечного воздействия, опасность, которой мы подвергаемся, находясь длительное время на солнце, очень велика.

Ведь что такое меланома кожи? В онкологии это заболевание считается самым коварным. Однажды возникнув в поверхностном слое кожи (эпидермисе), опухоль незаметно развивается и прорастает вглубь. К тому же злокачественные клетки легко отрываются от основной массы опухоли и по кровеносным и лимфатическим сосудам организма "уплывают" в различные жизненно важные органы - в мозг, в легкие, в печень, в сердце, в лимфоузлы, образуя в них метастазы.

Поэтому защита от прямых попаданий солнечных лучей должна быть постоянной, а летние прогулки лучше совершать до 11.00 и после 16.00 часов.