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Как и где можно оплатить налоги на транспорт, жилье и приусадебный участок?

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственная налоговая служба напоминает налогоплательщикам о возможных способах уплаты налога на транспорт, жилье и приусадебный участок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, налоги можно оплатить в кассе любого банковского учреждения, почтовом отделении, через платежные и POS-терминалы, мобильный и интернет-банкинг, а также с использованием платежных карт и других периферийных устройств.

При приведении платежа необходимо ввести соответствующие реквизиты. Для уплаты налога на транспорт следует указать район или город регистрации имущества, ИНН владельца, государственный номер транспорта и сумму налога. Для налога на жилье или приусадебный участок необходимо указать район, город или айылный аймак нахождения имущества, ИНН владельца и сумму налога.

На сайте можно самостоятельно рассчитать сумму налога.

Напомним, что до 1 сентября необходимо оплатить:

– налог на транспортное средство;

– налог на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности);

– налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте .


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URL: https://www.vb.kg/431581
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
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