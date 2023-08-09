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Умерла народная артистка СССР Вера Васильева

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Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни, сообщили в Театре Сатиры, в котором служила актриса.

"Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей", - сообщили в театре в среду.

Там сказали, что о дате прощания будет объявлено дополнительно.

Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Еще будучи студенткой, в 1945 году дебютировала в кино, в эпизодической роли в картине "Близнецы". Первую большую роль сыграла в 1947 году - Настю Гусенкову в фильме "Сказание о земле Сибирской". Всего фильмография Васильевой насчитывает более 40 картин, среди них такие, как "Свадьба с приданым", комедия "Звезда экрана", драма "Несовершеннолетние", комедия "Карнавал", мелодрама "Выйти замуж за капитана" и другие.

С 27 марта 1948 года - актриса Московского академического Театра сатиры, где сыграла свыше 60 ролей.

Источник: interfax.ru


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URL: https://www.vb.kg/431584
Теги:
кино, Россия
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