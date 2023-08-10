В Кыргызстане приостановят экспорт кормов и злаков

Министерством сельского хозяйства разработано постановление Кабинета Министров "О введении временного запрета на вывоз (экспорт) отдельных видов сельскохозяйственных товаров из Кыргызской Республики".

По сообщению пресс-службы Минсельхоза, в целях недопущения отрицательных последствий на внутреннем продовольственном рынке, предусматривается внесение запрета на вывоз отдельных видов сельскохозяйственных товаров до конца 2023 года.

"Эксперты Минсельхоза поясняют это следующими факторами: малоснежная зима и поздняя весна нарушили отдельные технологические процессы весенне-полевых работ, из-за экстремально жаркой погоды и малого количества осадков снизилась урожайность кормовых культур. При анализе оперативных данных, полученных от управлений районного аграрного развития, кормов меньше по сравнению с прошлым годом, что отрицательно повлияет на сельскохозяйственное производство, а также на заготовку кормов для животных.

С введением запрета на вывоз отдельных видов сельскохозяйственных товаров, ситуация на внутреннем продовольственном рынке в определенной степени стабилизируется и положительно повлияет на деятельность фермерских хозяйств, не допуская дефицит и повышение цен на сено и другие кормовые культуры на внутреннем рынке, что повлияет также на продовольственную безопасность республики.

В последние годы в республике в среднем с 1 условного животного получают около 7,0-8,0 ц кормовых единиц, что составляет 50 % зоотехнической нормы, а недостаток кормовых единиц восполняется фермерами за счет использования пастбищ.