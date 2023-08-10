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Маил Алияскаров назначен замминистра сельского хозяйства КР

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- Светлана Лаптева
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Глава кабинета министров Акылбек Жапаров назначил Алиаскарова Маила Алиаскаровича на должность заместителя министра сельского хозяйства.

Ранее он занимал пост акима Панфиловского района.

Назначенный заместитель министра будет отвечать за ветеринарию, рыбное хозяйство и животноводство.

Маил Алияскаров родился 20 июля 1977 года в селе Казарман Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области.

С 2006 года работал в сфере сельского хозяйства. В 2021 году назначен главой Панфиловской районной государственной администрации Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/431591
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