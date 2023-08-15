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Успейте отдохнуть и заполучить смартфон со скидкой на Иссык-Куле!

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Лето, как и иссык-кульская акция в магазинах O!Store близится к скорому завершению, но вы ещё успеваете хорошенько отдохнуть и воспользоваться скидками!

Заезжайте в любой O!Store курортного побережья, и забирайте смартфон дешевле обычного:

  1. Realme 9i 4/128 GB 17500 сомов вместо 18900;
  2. Samsung A135 (A13) 3/32GB 12500 сомов вместо 13390;
  3. Tecno Spark Go 2022 2/32 GB 8700 сомов вместо 9500;
  4. Vivo Y16 3/32 GB 10000 сомов вместо 11500;
  5. Infinix HOT 12 4/128 GB 12500 сомов вместо 13900;
  6. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8/256 GB 26500 сомов вместо 29900;
  7. Itel A49 2/32 GB 8900 сомов вместо 9900.

O!Store позаботился и об аксессуарах. На все зарядные устройства до 1000 сомов действует скидка в 30%.

O!Store желает вам отличного отдыха!

Подробная информация по телефону 0 705 007 000 или на сайте ostore.kg.

Акция действует с 14 по 31 августа 2023 года. Количество товара ограничено.

Любой смартфон доступен в рассрочку без процентов и первого взноса.

Смартфоны сертифицированы. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016


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URL: https://www.vb.kg/431597
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